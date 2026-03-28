Mondkraft heute 28. März 2026 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute weckt durch den Mond im Löwen die Lebensgeister und schenkt einen spürbaren Energieschub. Die positive Verbindung von Saturn und Pluto setzt ungewöhnliche Kräfte frei. Vertrauen wir dem Wandel, der sich nun vollziehen wird! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Widder – Saturn Sextil Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir haben ganz viel Power, Energie und Schwung und dürfen uns wirklich viel vornehmen. Ärmel hockrempeln und los gehts!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit Mond im Löwen führt uns durch die Lebenskraft und Lebensenergie, die wir verstärkt zu spüren bekommen, voller Dynamik in einen Wandel, der sich in allen unseren Lebensbereichen auswirken wird. Wir sind optimistisch und zukunftsorientiert, sollten dabei allerdings den Sinn für die Realität nicht aus den Augen verlieren. Achten wir auch darauf, dass wir uns nicht übernehmen, denn die stürmischen Löwe-Mond-Energien treiben uns oft zu sehr an.



In unseren Beziehungen wird durch den Mond im Löwen ebenfalls ein deutlicher Wandel spürbar. Wir werden dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und unsere Gegenüber mit neuen Augen zu sehen. Dies ist vor allem dann nötig, wenn es sich um eine bereits seit längerem bestehende Beziehung handelt, wo die Macht der Gewohnheit Einkehr gehalten hat.



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Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen deutlich zeigt, ermöglicht es uns, auch zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmässig zu verteilen. Die Löwe-Energie eignet sich zudem bestens dazu, dass eventuell bestehende Missverständnisse und Kränkungen gelöst und geheilt werden.



In Beziehungen aller Art können all diejenigen von den kosmischen Energien der Mondkraft heute mit Mond im Löwen profitieren, die bereit sind, ihrem Gegenüber offen zu begegnen, ohne Dominanz und Überheblichkeit demonstrieren zu wollen. Nur dann können alte Geschichten bereinigt und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen werden.



Mit Herzenswärme und Verständnis können wir unsere Beziehungen wieder harmonisieren und auf ein stabiles Grundgerüst stellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Den ganzen Tag können wir von einem kraftvollen und aussergwöhnlichen Trigon zwischen Saturn und Pluto profitieren. Pluto bringt Transformation und Saturn Stabilität. Diese Verbindung steht für klare Entscheidungen, neue Projekte und nachhaltige Veränderungen.

Wir verfügen durch das Saturn-Pluto-Trigon über eine enorme Willenskraft und einen unermüdlichen Arbeitseinsatz. Nichts und niemand kann uns von unseren hohen Zielen abhalten. In dieser Wandlungsphase wachsen wir über das bloße Funktionieren hinaus. Wir lernen außerdem, Verantwortung nicht als Last zu tragen, sondern als Ausdruck unserer inneren Stärke.

Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit des dynamischen Mond im Löwen und freuen wir uns auf die positive Energie, die uns auf völlig neue und überraschende Wege führen kann!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen. Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.