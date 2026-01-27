Mondkraft heute 27. Januar 2026 – Mond im Stier – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier weist während der Mondpause zum Mond in den Zwillingen durch Uranus auf gravierende Veränderungen hin und stärkt mit Neptun die Intuition. Die besondere Verbindung von Merkur und Venus löst kreative Energien aus. Tanken wir am kosmischen Wendepunkt neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.25 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Konjunktion Merkur – Mond Sextil Neptun – Merkur Sextil Venus – Mondpause zum Mond in den Zwillingen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause lädt dazu ein, um mal wieder früh schlafen zu gehen und einfach mal abzuschalten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Mondpause

Bis Mittag müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen.

.

.

Neptun verbindet sich bis zur Mondpause, die bereits gegen Mittag zu spüren sein wird und bis 21.25 Uhr anhält, zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Mondpause

Eine ganz besondere Verbindung gehen Kommunikationsplanet Merkur und Liebesplanet Venus bis zur Mondpause ein, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden. Es machen sich in erster Linie schöpferisch kreative Energien bemerkbar, die nach einer Umsetzung verlangen. Durch dieses Merkur Venus Sextil schätzen wir ganz besonders die Kommunikation mit Freunden und Bekannten.

Generell sind wir gelassen und mit unserem Inneren im Gleichgewicht. Dieser Aspekt gibt uns einen liebenswürdigen Charakter und macht außerdem fröhlich, höflich und beredt. Wir haben ein besonders gutes Sprachtalent, können uns aber auch in Wort und Schrift gewandt ausdrücken. Nicht selten kommt sogar eine literarische oder dichterische Ader zutage.

Wir besitzen jedoch auch recht klare Vorstellungen davon, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können und sollten damit auch Erfolg haben, weil wir nichts erzwingen wollen. Da wir außerdem viel Fingerspitzengefühl beim Informationsaustausch beweisen, eignen wir uns zudem gut als Vermittler in konfliktbeladenen Situationen.

Lassen wir die schöpferische Energie nicht ungenutzt verpuffen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Neptun im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

