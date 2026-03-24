Mondkraft heute 24. März 2026 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen stärkt durch Herrscherplanet Merkur die geistige Klarheit und sorgt für ungewöhnliche Einfälle. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Entscheidungen fallen uns im Moment etwas schwer. Gehen wir in uns, tanken wir Energie und schmieden Pläne für künftige Vorhaben.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur
Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, wird uns bei allen geistigen Tätigkeiten tatkräftig unterstützen, denn er symbolisiert in der Astrologie die Art zu denken und zu kommunizieren. Entsprechend verfügen wir durch die Mondkraft heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es bei diesem Austausch jedoch nicht.
Der Fokus im Sinne von Merkur liegt klar bei Sprache, Kommunikation und Kontaktaufnahme. Wir erhalten jedoch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen und sind dazu bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben.
Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen deutlich, jedoch kann der Zwillinge-Mond mit dem beweglichen Merkur auch für Unruhe sorgen. Vermeiden wir daher allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir über den Tellerrand hinaus und fragen uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann!
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause, die bereits
Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die den Zwillinge-Mond durch Zeichenherrscher Merkur auszeichnet, ist sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen.
Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen auch inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.
Nutzen wir die inspirierenden Energien der Mondkraft heute, um die richtigen Entscheidungen für unseren weiteren Lebensweg zu treffen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur
Die Mondkraft heute kann uns mit dem Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um mithilfe von Zeichenherrscher Merkur auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.
Wenn wir es schaffen, unser Gefühlsleben mit den kommunikativen Fähigkeiten von Herrscherplanet Merkur zu verbinden und Herz sowie Verstand in Einklang bringen, dann schenkt uns die Mondkraft heute viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche.
Jedoch müssen wir auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.
Gehen wir voller Freude und Leichtigkeit durch diesen Tag und erweitern wir unseren Horizont!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.