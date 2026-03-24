Mondkraft heute 24. März 2026 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen stärkt durch Herrscherplanet Merkur die geistige Klarheit und sorgt für ungewöhnliche Einfälle. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Entscheidungen fallen uns im Moment etwas schwer. Gehen wir in uns, tanken wir Energie und schmieden Pläne für künftige Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, wird uns bei allen geistigen Tätigkeiten tatkräftig unterstützen, denn er symbolisiert in der Astrologie die Art zu denken und zu kommunizieren. Entsprechend verfügen wir durch die Mondkraft heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es bei diesem Austausch jedoch nicht.

Der Fokus im Sinne von Merkur liegt klar bei Sprache, Kommunikation und Kontaktaufnahme. Wir erhalten jedoch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen und sind dazu bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben.

Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen deutlich, jedoch kann der Zwillinge-Mond mit dem beweglichen Merkur auch für Unruhe sorgen. Vermeiden wir daher allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir über den Tellerrand hinaus und fragen uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann!

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Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause, die bereits

Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die den Zwillinge-Mond durch Zeichenherrscher Merkur auszeichnet, ist sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen.

Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen auch inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die inspirierenden Energien der Mondkraft heute, um die richtigen Entscheidungen für unseren weiteren Lebensweg zu treffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um mithilfe von Zeichenherrscher Merkur auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.

Wenn wir es schaffen, unser Gefühlsleben mit den kommunikativen Fähigkeiten von Herrscherplanet Merkur zu verbinden und Herz sowie Verstand in Einklang bringen, dann schenkt uns die Mondkraft heute viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche.

Jedoch müssen wir auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Gehen wir voller Freude und Leichtigkeit durch diesen Tag und erweitern wir unseren Horizont!



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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung. Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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