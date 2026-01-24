Mondkraft heute 24. Januar 2026 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute lässt unsere Energie auf Hochtouren laufen. Wir werden in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt und der Blick richtet sich wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Schaffen wir Raum für Neues! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir die Dinge auf uns zukommen, denn es zeigt sich deutlich ein Weg der Erneuerung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder lässt unsere Energie auf Hochtouren laufen und so ist der heutige Tag wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Gute Ideen können zügig umgesetzt werden und wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die dynamische Widder-Energie noch bestärkt.

Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars ist die Kraft die sich durchsetzen will, was uns im Zusammenspiel mit dem Mond im Widder persönliche Kraft und Stärke für ein Neuausrichtung verleihen wird.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder werden wir in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt und der Blick richtet sich wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Mobilisieren wir alle Kräfte für ein Ziel, das wir schon lange ins Auge gefasst haben. Wer jedoch mit dem Kopf durch die Wand will und zu ungestüm voran prescht, ohne das Für und Wider abzuwägen, wird trotz der starken Energien nicht zum Erfolg kommen – In der Ruhe liegt die Kraft!



Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

Wir können die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder zudem gut nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die Widder-Energie können wir endlich ungehindert loslegen und alles in Angriff nehmen, wozu uns bisher noch der nötige Mut gefehlt hat.

Versuchen wir jedoch zu unterscheiden zwischen Situationen und Erfahrungen, die alte Verletzungen und Befürchtungen aktivieren, und solchen, wo es darum geht, Mut zu zeigen und Neues zu wagen. Wer sich in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte allerdings nicht mehr zögern und damit beginnen, gänzlich neue Wege zu gehen.

Nutzen wir die kraftvolle Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder, um alle gefassten Pläne nun in die Tat umzusetzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Mut zu beweisen kann nun manches bewirken, doch nicht immer ist es auf Anhieb klar, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Vermeiden wir überstürzte Aktionen, auch wenn uns die Widder-Energie dazu verleiten wird, mit aller Gewalt nach vorne zu preschen. Mars als Herrscherplanet des Widder wird uns jedoch zu sorgfältiger Planung und Geduld anspornen, so dass konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

Damit wir uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder wohlfühlen, brauchen wir auch die Herausforderungen, die sich immer wieder zeigen werden. Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich die Impulsivität der Widder-Energie nicht als Ungeduld, Reizbarkeit und Kompromisslosigkeit manifestiert.



Tätigkeiten, die uns nicht fordern, sowie Stillstand und Monotonie wirken sich gerade bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder verheerend auf unsere Motivation und langfristig auch auf unser emotionales Wohlbefinden aus. Wir brauchen es, gefordert und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Neues auf uns warten.



Zügeln wir unsere Ungeduld und nehmen alle Herausforderungen mutig an!



Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

