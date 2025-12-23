Mondkraft heute 23. Dezember 2025 – Mond im Wassermann

Mit der Mondkraft heute ist die Wahrnehmung durch den Mond im Wassermann besonders intensiv. Nutzen wir die Mondenergie um instinktiv die richtigen Entscheidungen zu treffen. Überraschungen und Abwechslung sind angesagt und wir streben nach grösstmöglicher Freiheit. Durchbrechen wir die Alltagsroutine! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wasserman – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mars Quadrat Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Wassermann-Mond vertreibt Müdigkeit und Erschöpfung und wir finden es es nicht nötig, zwischendurch mal zur Ruhe zu kommen. Unsere Kraft ist aber nicht endlos und wir laufen Gefahr, uns zu übernehmen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute stellt uns ganz unter den Einfluss vom luftig-leichten Mond im Wassermann. Unter diesem Mondeinfluss wird heute besonders unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute hilft uns mit dem intuitiven Wassermann auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, das wir schon lange mit uns herumschleppen.

Allerdings bremst uns heute bei allen Dingen, die die Mondkraft heute durch den Mond im Wassermann antreiben will, ein Quadrat zwischen Mars und Neptun aus. Es fehlt uns am Antrieb und eine „Null Bock“ Phase treibt uns durch diesen Tag vor Weihnachten. Durch Neptun löst sich unser Tatendrang buchstäblich in Nichts auf und man ist einfach zu müde um aktiv zu werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Einfach mal nichts tun und die Dinge nehmen, wie sie eben kommen, ist heute die bessere Alternative. Besser man lebt total in der Gegenwart und tut, was gerade ansteht ohne an das Morgen zu denken. Das Mars-Neptun-Quadrat schwächt auch unsere Durchsetzungskraft und senkt unsere Konzentration. Viele Impulse versanden heute und wir haben wenig Energie aktiv zu werden. Besser nutzen können wir diesen Aspekt, wenn wir unsere Energie kreativ, sozial oder spirituell einsetzen.

Der kriegerische Mars versucht sich bei dieser Konstellation allerdings gegen den bremsenden Einfluss von Neptun durchzusetzen. Er ist aber der Planet der reinen Gegensätze und könnte uns deshalb etwas verwirren. Er weist uns aber auch auf innere wie äußere Konflikte hin, die wir mit seiner Hilfe auflösen können.



Das Motto der Mondkraft heute lautet: Alles kann – Nichts muss. Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir einfach mit dem zufrieden was ist. Lassen wir uns heute nur durch unsere Intuition leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Der Wassermann-Mond löst trotz des etwas störenden Einflusses vom Quadrat zwischen Mars und Neptun, eine Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst.

Wir machen die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen. Wir erleben, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein! Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen und uns auf Nähe und tiefe Berührung einlassen, erschliesst sich auch die Möglichkeit, in unseren Beziehungen ein für uns passendes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden und geniessen zu können.

Geben wir uns der Leichtigkeit des Luftzeichens hin – ganz nach dem Motto des Wassermann-Mondes: „Ich möchte tanzen, fliegen und schweben!“



.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Merkur-Jahr 2026, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2026 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können. So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung!. Du bist dein Guru >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.