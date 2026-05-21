Mondkraft heute 21. Mai 2026 – Mond im Löwen – Sonne in den Zwillingen

Die Mondkraft heute bringt durch den Mond im Löwen positive Energie, Lebensfreude, Freiheit sowie Selbstbewusstsein mit sich und eröffnet völlig neue Wege. Mit der Sonne in den Zwillingen kommt Bewegung ins Leben. Auf zu neuen Ufern! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Zwillingen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit Volldampf in den Tag und lassen uns von der Vergangenheit, von Missgeschicken oder negativen Ereignissen nicht länger runterziehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute macht uns durch den Mond im Löwen selbstbewusster und wir können auftretende Schwierigkeiten leichter überwinden. Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen.

Wir sind optimistisch und zukunftsorientiert, ohne dass wir dabei den Sinn für die Realität aus den Augen verlieren. Positive Energie, Lebensfreude, Freiheit, Selbstbewusstsein und neue Wege – nehmen wir diese Schlagworte des Mond im Löwen heute mit in den Tag!

Wir erhalten einen enormen energetischen Schub, so dass diese positive Energie uns in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzen und in die Freiheit führen wird. Unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen und dabei auch mutig etwas zu wagen sind sehr ausgeprägt.

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Nutzen wir die Gelegenheit, um etwas völlig Neues auszuprobieren – es wird uns zu ungeahnten Erfolgen führen. Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht übernehmen, denn die stürmischen Löwe-Energien treiben uns oft zu sehr an, was auch über unsere Kräfte hinaus gehen kann.

In unseren Beziehungen wird durch den Mond im Löwen ebenfalls ein deutlicher Wandel spürbar. Wir werden dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit neuen Augen zu sehen.

Dies ist vor allem dann nötig, wenn es sich um eine bereits seit längerem bestehende Beziehung handelt, wo die Macht der Gewohnheit Einkehr gehalten hat. Dieser Tag eignet sich auch bestens dazu, dass eventuell bestehende Missverständnisse und Kränkungen gelöst und geheilt werden.

Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit des dynamischen Mond im Löwen und freuen wir uns auf neue Wege, die uns in die Freiheit führen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in den Zwillingen

Die Zwillinge-Energie der Sonne schafft aus astrologischer Sicht alle Voraussetzungen, damit wir uns erfolgreich etablieren können. Mit der Sonne in den Zwillingen können wir uns auch auf anregende Gespräche freuen, die unseren Lebens- und Liebes-Horizont erweitern.

Wir sind zudem in der Lage, die Richtung unseres Lebensweges zu korrigieren und unsere Ängste vor Veränderungen zu besiegen. Brechen wir mutig zu neuen Ufern auf, die uns auf einen Weg des Erfolges führen werden.

Immer, wenn die Sonne ihr Zeichen wechselt, ändert sich für uns alle ihr Einfluss auf uns. Da sie die Lebensspenderin auf unserer Erde ist, verspüren wir auch immer die Veränderungen dieses Wechsels von einem Zeichen in das nächste.

Wir bekommen von der Sonne in Zwillinge deshalb auch mehr Lebensenergie zugewiesen, als wir bisher bekommen haben, deshalb fühlen wir uns viel vitaler und können dadurch spürbar mehr leisten. 30 Tage lang steht uns nun die geballte Sonnenenergie der Zwillinge zur Verfügung.

Wir können diese Energie nutzen, um alle Formen der Kommunikation und der Geselligkeit zu aktivieren. Mit der Sonne in den Zwillingen steht uns die Tür des Lebens und der Schöpfung weit offen, so dass wir endlich das Leben führen können, nach dem wir uns sehnen. Es eröffnet sich uns somit die Möglichkeit, aus den täglichen Gewohnheiten auszubrechen.

Das Leben ist Dynamik und soll im Fluss bleiben, damit wir uns weiterentwickeln können. Planen wir einen Kurswechsel ein!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt. Kommt der Kupfer-Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar. Kupfer-Wasserveredler >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

. Fragst du dich manchmal, warum du hier auf Erden bist? Und was deine wahren Gaben und Talente sind? Dein Herz und deine Seele kennen die Wahrheit! Jetzt ist es an der Zeit, dich und dein volles Potenzial zu erkunden. Die Tore in das neue Zeitalter haben sich geöffnet, und du kannst auf alles zugreifen, was du bist und was du dir wünschst. Spüre den göttlichen Funken der Schöpferkraft und der Liebe! Ich-bin Affirmationen >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten und Pflanzen – Diese Mondkonstellation ist perfekt dafür, um Obstbäume zu veredeln. Sie werden dadurch vermehrt, um spezifische Sorteneigenschaften (Edelreis) auf einen wüchsigen Wurzelstock (Unterlage) zu übertragen. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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