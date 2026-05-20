Mondkraft heute 20. Mai 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt alles wieder in ein harmonisches Gleichgewicht. Eine vorteilhafte Verbindung von Pluto mit Merkur bringt neue Erkenntnisse, die den Weg zum Erfolg ebnen können. Jupiter unterstützt die kraftvollen Einflüsse und lässt das Glück Einzug halten. Stärken wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Merkur Trigon Pluto – Mond Konjunktion Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns heute nicht dreinreden, sondern hören auf unser Bauchgefühl. Wir selbst wissen, was am besten für uns ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Der Mond im Krebs hilft uns, angestaute Spannungen weitgehend abzubauen, denn wenn der Mond im Tierkreiszeichen Krebs steht wird die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens unterstützt. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Heimat und Geborgenheit sehr ausgeprägt.

Allerdings fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative. Der Mond im Krebs bietet eine gute Gelegenheit, sich zu entspannen, um neue Seelenkraft zu entwickeln.

Der sensible Krebs drängt uns außerdem nach persönlicher Nähe. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der uns über Stress im Beruf oder übergriffige Mitmenschen hinwegtröstet. Ärger könnte sich jetzt nämlich ziemlich rasch auf den Magen schlagen!

Meiden wir daher alle Menschen und Situationen, wo Konflikte vorprogrammiert sind. Wir sind bei dieser Mondstellung nicht gerade nervenstark und sollten daher versuchen, uns nicht wegen jeder Kleinigkeit aufzuregen!

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Einen besonderen Einfluss lässt die Mondkraft heute vom frühen Morgen an durch eine trigonale Verbindung von Merkur und Pluto spüren, die übrigens auch noch morgen den ganzen Tag anhält. Dieses Trigon vermittelt uns gute geis­tige Fähigkeiten, eine rasche Auffassungsgabe und ein schnelles Urteil. Auch verfügen wir über die Fähigkeit, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen.

Wenn wir die starke Willenskraft mit unserem Ideenreichtum verbinden, dann können wir sogar größere Ziele in Angriff nehmen. Wir kommen im Gespräch schnell auf den Punkt, da wir an der Wahrheit interessiert sind und deshalb nicht um den heißen Brei herumreden.

Wir wollen es jetzt ganz genau wissen und interessieren uns mehr als sonst für Hintergrundinformationen, wobei wir unsere Gedanken mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Mit Merkur in Verbindung zu Pluto geht das Denken jedoch auch in die Tiefe. Dabei können uns alte Schattenthemen, Glaubenssätze, Verdrängungen und auch Ängste bewusst werden.

Nehmen wir uns aller Themen an, die sich zeigen werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Krebs wird am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns dann begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.



Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien. Zink Dual Plus >>>

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt. Kommt der Kupfer-Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar. Kupfer-Wasserveredler >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch diesen Tag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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