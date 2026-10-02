Mondkraft heute 2. Oktober 2026 – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit Zwillinge-Mond belastet während der langen Mondpause zum Mond im Krebs durch negative Planetenverbindungen von Merkur mit Mars, Pluto und Neptun diesen Tag. Räumen wir alle Hindernisse aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Merkur Quadrat Mars – Merkur Quadrat Pluto – Merkur Quadrat Neptun – Mondpause zum Mond im Krebs.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die lange Mondpause sorgt den ganzen Tag für Blockaden und Hindernisse. Versuchen wir zu relaxen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Wir sind heute mit einer Mondpause in den Tag gestartet, die erst um 22.00 Uhr wieder enden wird. In Acht nehmen müssen wir uns in erster Linie vor Merkur und Mars, die uns durch eine Quadratstellung schnell aus der Haut fahren lassen. Mars sorgt in dieser Konstellation dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreitet, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen.

Wenn wir über neue Informationen Kenntnis erlangen, die uns überhaupt nicht gefallen, werden wir direkt ausfällig. So hat unser Umfeld heute oft unter unseren Wutanfällen zu leiden, weil wir hierbei keine Grenze kennen und auch kaum taktvoll reagieren. Bevor wir jedoch völlig ausflippen, sollten wir uns erst einmal alle Tatsachen genau anhören und objektiv darüber nachdenken.

Wir müssen durch das Merkur-Mars-Quadrat immer damit rechnen, dass wir mit wütenden Gedanken und aggressiven Gefühlen konfrontiert werden. Wir neigen dazu, uns in Streitgespräche zu verstricken und sagen unüberlegt verletzende Dinge, die schnell zu Konflikten führen können. Vorsicht gilt besonders auch im Straßenverkehr!

Wir bestehen außerdem auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Da es uns an der nötigen Selbstkontrolle mangelt, sollten wir uns rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen. Ansonsten brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns die negativen Einflüsse überrollen.

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Während der gesamten Mondpause stehen auch Merkur und Pluto im Quadrat zueinander. Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten verletzend empfinden.

Pluto macht uns zudem misstrauisch, weil er unsere dunklen Seiten kennt. Wer Vertrauen erhalten will, muss zuerst beweisen, dass er es auch verdient. Mit einer Pluto-Merkur-Spannung ist oft auch ein Dominanzstreben verbunden und eine gewisse Neigung, andere zu manipulieren.

Der Spannungsaspekt könnte außerdem ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in eine positive Form wandeln.

Lassen wir immer wieder die luftig-leichten Energien des Zwillinge-Mondes trotz der Mondpause die Oberhand gewinnen, dann können wir den störenden Einflüssen viel von ihrer Intensität nehmen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause

Merkur und Neptun überschatten ab Mittag während der restlichen Mondpause ebenfalls durch eine Quadratstellung zueinander diesen ohnehin schon sehr schwierigen Tag. Neptun kann im Spannungsaspekt zu Merkur unser Denken irritieren. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, die Dinge objektiv wahrzunehmen, besteht die Gefahr von Täuschung oder Enttäuschung.

Wirklichkeit und Traumwelt sind sich unter diesem Aspekt sehr nahe. Achten wir daher auf einen gesunden Realismus und hüten wir uns vor einem falschen Idealismus ebenso wie vor zu starkem Misstrauen gegenüber unserem Umfeld. Versuchen wir anderen ganz bewusst zuzuhören und hinterfragen wir unklare Botschaften. Eine bewusst klare Kommunikation hilft Missverständnisse zu vermeiden und das Vertrauen zu stärken.

Blockieren wir uns in der Mondpause nicht selbst – kämpfen wir für unsere Ziele und räumen kraftvoll alle Hindernisse aus dem Weg!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in in den Zwillingen besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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