Mondkraft heute 2. Dezember 2025 – Mond im Stier und Zeichenherrscherin Venus

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Stier durch harmonische Planetenverbindungen alles ins Gleichgewicht. Zeichenherrscherin Venus intensiviert mit Pluto wundervolle Liebesenergien. Greifen wir nach den Sternen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Trigon Mars – Venus Sextil Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag und vertrauen auf die Kraft der Liebe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier und Zeichenherrscherin Venus

Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst. In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet des Stiers das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Energieplanet Mars wird uns ebenfalls kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen. Die Mondkraft heute bietet uns heute mit dem Stier-Mond somit einzigartige Möglichkeiten, sofern wir zentriert und verantwortungsvoll mit diesen starken Energien umgehen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die Mondkraft heute mit Mond im Stier schenkt uns den ganzen Tag wundervolle kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts bringen, was wir uns vorgenommen haben. Wir können jetzt ernten, was wir gesät haben!

Das grösste Geschenk, das uns die positiven Planeten-Energien machen werden, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Finden wir diesen Mut wieder! Darauf können wir aufbauen, wenn wir in diesen herausfordernden Zeiten den Glauben an uns verloren haben.

Schließlich wollen wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, werden aber immer wieder dazu verleitet, auf Biegen und Brechen alles durchsetzen zu wollen – Lassen wir uns keinesfalls zu Affekthandlungen verleiten, da wir diese unweigerlich bereuen würden.

Greifen wir nach den Sternen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Zeichenherrscherin Venus

Neben den wundervollen Liebesenergien, die uns Zeichenherrscherin Venus spüren lässt, werden wir durch eine Verbindung des Liebesplaneten mit Pluto zu einem Sextil die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten erfahren partnerschaftliche Verbindungen extreme Neuerungen, denn hier treffen die Verbindungskräfte und das Harmoniestreben der Venus auf die enormen Regenerationskräfte von Pluto.

Das Venus Pluto Sextil bringt gesellschaftliche Empathie und schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können.

Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind. Wir wünschen uns tiefgehende soziale Kontakte, denn unter diesem kraftvollen Liebesaspekt ist uns nichts so sehr verhasst wie Oberflächlichkeit im Umgang mit unseren Mitmenschen.

Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind. Als Partnerin oder Partner suchen wir nun nach einer Person, von der wir meinen, dass diese schon in vorherigen Leben für uns wichtig war, wodurch die jetzige Beziehung zwangsläufig vorherbestimmt ist.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!



.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

Hausmittel bei Erkältung und Entzündungen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da! Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte. Altes abschließen, sich öffnen, Herzensziele entdecken oder inneren Frieden finden – mit diesen Mischungen wird jede Nacht zu einem kleinen Ritual! Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Körper und das Immunsystem müssen im Winter besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen. Beugen wir Krankheiten und Entzündungen vor, die ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen, indem wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen. Veganes MCT-Öl >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft. Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Mondenergien heute sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, uns neu auszurichten: mithilfe der eigenen positiven Gedankenkraft. Durch heilsame Botschaften und stärkende Impulse können wir unsere wahre Größe erkennen. Glauben wir an unsere innere Kraft, können wir mit Leichtigkeit den Weg der Heilung gehen und alles Positive willkommen heißen. Alles, was wir zum Heilsein brauchen, steckt bereits in uns! Heilung für jeden Tag >>>. .

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.