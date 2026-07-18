Mondkraft heute 18. Juli 2026 – Jungfrau-Mond am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond am Tag des Saturn hilft dabei, Ordnung zu schaffen. Mars und Merkur bieten ihre Unterstützung an. Die Verbindung von Uranus und Pluto bringt einen Wandel mit sich. Leben wir unsere eigene Wahrheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs rückläufig – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Merkur – Uranus Trigon Pluto – Tag des Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Stehen wir uns nicht selbst im Weg!

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

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Energieplanet Mars wird uns heute kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen.

Auch Herrscherplanet Merkur verbindet sich vorteilhaft mit dem Mond in der Jungfrau. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Nutzen wir die positiven Einflüsse!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag des Saturn

Die besondere Verbindung von Uranus und Pluto bringt große schöpferische Energien mit sich, die wir nachdrücklich und dynamisch einsetzen können, um ein großes Ziel zu erreichen, Neuerungen durchzuführen oder um veränderte Lebensbedingungen zu schaffen. Der Geist ist offen für alles Neue, lebhaft, erfinderisch und selbstbewusst.

Das Trigon von Uranus und Pluto schenkt konstruktive Erneuerung, die einen Wandel mit mehr Tiefe verbindet. Außerdem wird Offenheit für komplexe Wahrheiten gefördert und Veränderungen werden ermöglicht. Unter diesem Aspekt zeichnen wir uns durch Entschlossenheit und sehr explosives, spontanes Handeln aus. Tauchen allerdings Schwierigkeiten auf, sollten wir nicht rücksichtslos handeln.

Finden wir neue Wege, die eigene Wahrheit zu leben!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

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Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften.

Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Angstvolle, depressive Gedanken oder auch Aggressionen und Wutausbrüche sind heftige Energien, die sich in der Wohnung festsetzen und uns immer wieder in diese Richtung ziehen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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