Mondkraft heute 17. Juni 2026 – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit spannungsgeladenen Planetenverbindungen durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Ein schlecht gelaunter Jupiter belastet diesen Tag. Gegensätzliche Einflüsse von Venus und Pluto sorgen für aufwühlende Situationen. Freuen wir uns auf die dynamischen Energien! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.00 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Zwillingen – Mond Quadrat Jupiter – Venus Opposition Pluto -Mondpause zum Mond im Löwen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir alte Muster los und umarmen die Kraft der Möglichkeiten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondenergien werden während der Mondpause, die um 9.45 Uhr beginnt und um 14.00 Uhr endet, immer wieder von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

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Während der Mondpause ändert sich auch die Stimmungslage bezüglich unserer privaten Verbindungen schlagartig ins Negative, denn Venus und Pluto stehen in Opposition zueinander. Diese kritische Konstellation bringt während der gesamten Mondpause massive Spannungen mit sich, die vor allem in unseren Beziehungen einigen Schaden anrichten können, denn wir werden von Verlustängsten geplagt und müssen uns mit Konflikten und Eifersuchtsszenen auseinandersetzen.

Der Spannungseinfluss von Pluto weckt dabei ein Bedürfnis nach Dominanz und es kochen in uns sehr intensive Leidenschaften auf. Die dunklen Seiten von Pluto bergen in sich aber auch die Gefahr, uns seelisch in die Tiefe zu ziehen. Er gibt uns nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führt zu Höllenqualen.

Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe bei der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorgezogen. Nur wenn wir zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden wissen, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Zeigen wir uns tolerant und üben einen achtsamen Umgang mit dem Partner!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir werden nach der Mondpause durch den deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond im Löwen auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Der Mond im Löwen lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt werden.

Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt. Kommt der Kupfer-Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar. Kupfer-Wasserveredler >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

. Fragst du dich manchmal, warum du hier auf Erden bist? Und was deine wahren Gaben und Talente sind? Dein Herz und deine Seele kennen die Wahrheit! Jetzt ist es an der Zeit, dich und dein volles Potenzial zu erkunden. Die Tore in das neue Zeitalter haben sich geöffnet, und du kannst auf alles zugreifen, was du bist und was du dir wünschst. Spüre den göttlichen Funken der Schöpferkraft und der Liebe! Ich-bin Affirmationen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten und Pflanzen – Diese Mondkonstellation ist perfekt dafür, um Obstbäume zu veredeln. Sie werden dadurch vermehrt, um spezifische Sorteneigenschaften (Edelreis) auf einen wüchsigen Wurzelstock (Unterlage) zu übertragen. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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