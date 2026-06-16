Mondkraft heute 16. Juni 2026 – Mond im Krebs am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit dem sensiblen Mond im Krebs in die Tiefen der Seele. Merkur verleitet zu Unwahrheiten und Fehlinterpretationen. Die innovative Verbindung von Mars und Neptun löst alle Spannungsaspekte wieder auf und schenkt neue Kraft. Besinnen wir uns auf unseren inneren Reichtum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Opposition Merkur – Mars Trigon Neptun.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir nicht zu sehr empfindlich, denn das schafft keine Freunde!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Krebs

Da uns der sensible Mond im Krebs durch den Portaltag in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch die gestrigen negativen Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen.

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Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht diesen Portaltag den ganzen Vormittag allerdings mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond im Krebs steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Bewahren wir unsere Seelenruhe!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Erst gegen Mittag beruhigt sich die aufgewühlte Stimmung, denn dann können wir von den harmonischen Einflüssen von Mars und Neptun profitieren, die sich zu einem Trigon verbinden und dadurch ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.

Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

Nutzen wir die positiven Einflüsse am Portaltag, um alle Hindernisse zu überwinden

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Portaltag

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Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Sango-Meereskoralle bietet einen natürlichen Mineralstoffkomplex aus über siebzig Mineralstoffen und Spurenelementen. Organische Mineralstoffe sind leicht vom Körper aufzunehmen und zu verwerten. Calcium und unser Magnesium sind perfekt ausbalanciert, um die Gesundheit zu unterstützen. Die Kraft der Sango-Meereskoralle >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute »Mach das Beste aus dem, was du hast – und tu es aus ganzem Herzen!« Das ist die Kernaussage der japanischen Lebensphilosophie »Ganbatte«. Mit ihr können wir aus uns selbst heraus Gelassenheit, Willensstärke und Tatkraft entwickeln, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern und uns durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Ganbatte – Tu es mit ganzem Herzen >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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