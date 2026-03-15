Mondkraft heute 15. März 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann bringt spannungsgeladene Konstellationen mit sich. Besonders Pluto, Mars und Merkur sind aktiv und beeinflussen den Tagesablauf auf negative Weise. Halten wir unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Pluto – Mond Sextil Neptun – Merkur Konjunktion Mars.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrödeln wir den Sonntag nicht mit Grübeln über Finanzen oder Pflichten. Erledigen nur das Nötigste und gehen dann raus in die Natur.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute belastet uns heute durch ein Quadrat zwischen Pluto und dem Mond im Wassermann. In vielen Bereichen müssen wir mit unerwarteten Widerständen rechnen, weshalb wir dazu aufgefordert sind, besonders behutsam und sanft miteinander umzugehen, da innere und äussere Spannungen uns zu schaffen machen.

Es besteht die Gefahr, dass wir auf viele Situationen zu aggressiv reagieren, um dann später festzustellen, dass uns das Gesagte leid tut. Die allgemeine Stimmungslage ist eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen.

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Die Verbindung von Pluto mit dem Mond im Wassermann löst Niedergeschlagenheit und sogar heftige Gefühlsausbrüche durch diese Konstellation aus. Pluto kann für die einschneidende und intensive Erfahrungen sorgen, so dass wir auf alle Fälle darauf achten sollten, was heute geschieht. Es muss dabei nicht nur unser Leben betreffen, sondern auch Ereignisse in unserem direkten Umfeld können uns aus der Bahn werfen.



Oft markieren Pluto-Energien Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Auch einen Blick in die ungeliebten Schattenseiten unserer Seele kann uns Pluto, der Herrscher der Unterwelt, vielfach nicht ersparen.



War man zum Beispiel nie bereit gewesen, sich seinen psychischen Problemen zu stellen, sondern hat man sie immer weiter anwachsen lassen, werden sie jetzt über einem zusammenbrechen. Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren.

Pluto macht durch seine markante Verbindung zum Mond im Wassermann radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Besondere Aufmerksamkeit verlangt eine Konjunktion zwischen Merkur und Mars, die ab 9.15 Uhr zu wirken beginnt und uns auch noch die beiden nächsten Tage beeinflussen wird. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen. Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbei- zuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.

Wir sind zwar durch diese Merkur Mars Konjunktion auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir durch diese Konjunktion über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Konjunktion hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten.

Ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Beide Vitamine übernehmen im Körper unterschiedliche Aufgaben und ergänzen sich dabei auf sinnvolle Weise. Vitamin D3 trägt zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne sowie zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin K2 unterstützt eine normale Blutgerinnung und trägt ebenfalls zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin D3 und K2 Tropfen >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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