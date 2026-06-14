Mondkraft heute 14. Juni 2026 – Mond in den Zwillingen – Venus im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Tag der Sonne bringt alles in ein harmonisches Gleichgewicht. Venus im Löwen befeuert die Liebe und das Leben. Lassen wir die Liebesenergien fließen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Venus im Löwen – Tag der Sonne.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zur Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

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Nutzen wir die beschwingte Mondkraft heute am Tag der Sonne um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.

Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.

Beschreiten wir mutig neue Wege!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Löwen

Die Mondkraft heute erweckt durch den wichtigen Zeichenwechsel der Venus vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen unsere Lebenslust und wir können uns nun den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Die Venus im Löwen beeinflusst jedoch vor allem unsere Beziehungen und Partnerschaften positiv, deshalb sollten wir uns bis 9. Juli immer wieder Zeit für die Liebe und das Leben nehmen. Es werden uns während dieser Zeit der Löwe-Venus viele angenehme Tage das Leben und die Liebe versüßen.

Es zeigt sich bei der Venus im Löwen allerdings auch ein Hang zum Luxus und wir träumen von einem sorglosen Leben auf hohem Niveau. Jetzt will man sich nicht mit No-Name-Produkten oder Sonderangeboten zufrieden geben, denn Qualität ist enorm wichtig. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht über unsere finanziellen Verhältnisse leben.

Allgemein gesehen macht uns die Venus im Löwen also leidenschaftlich und anziehend, schenkt uns aber auch Liebesglück und wir haben zudem ein gutes Händchen für die Erziehung von Kindern. Wir sind gesellig und spielen gerne, haben Freude an schönen Dingen und einen sicheren Sinn für Kunst. Doch auch das persönliche Alltagsglück wird von der Venus-Energie gefördert.

Wenden wir uns ganz der Liebe und den schönen Dingen des Lebens zu

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Der Maitrunk ist eine Ganzjahreskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Vital und kraftvoll durch das Jahr >>>

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen. Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Richtest du deinen Blick auch manchmal in den Himmel, in der Hoffnung, dort Antworten auf deine Lebensfragen zu finden? Bereits unsere Urahnen wussten, dass unser Ursprung in den Sternen liegt. Erfahre, welche Sternenzivilisationen dich umgeben und wie du mit deiner Spiritfamilie Kontakt aufnimmst. Mit einfachen Übungen erkennst du, ob du plejadische, reptilianische oder arkturianische Starseed-Energien in dir trägst, und verstehst deren Bedeutung für dein Leben. Du reinigst dich somit von Fremdenergien und aktivierst deine »ruhende« DNS. Dadurch öffnet sich dein Bewusstsein für die Weisheit des gesamten Universums! Schamanisches Sternenwissen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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