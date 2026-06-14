Mondkraft heute 14. Juni 2026 – Mond in den Zwillingen – Venus im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Tag der Sonne bringt alles in ein harmonisches Gleichgewicht. Venus im Löwen befeuert die Liebe und das Leben. Lassen wir die Liebesenergien fließen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Venus im Löwen – Tag der Sonne.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zur Freude und Lebendigkeit an.
Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.
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Nutzen wir die beschwingte Mondkraft heute am Tag der Sonne um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.
Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.
Beschreiten wir mutig neue Wege!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Löwen
Die Mondkraft heute erweckt durch den wichtigen Zeichenwechsel der Venus vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen unsere Lebenslust und wir können uns nun den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Die Venus im Löwen beeinflusst jedoch vor allem unsere Beziehungen und Partnerschaften positiv, deshalb sollten wir uns bis 9. Juli immer wieder Zeit für die Liebe und das Leben nehmen. Es werden uns während dieser Zeit der Löwe-Venus viele angenehme Tage das Leben und die Liebe versüßen.
Es zeigt sich bei der Venus im Löwen allerdings auch ein Hang zum Luxus und wir träumen von einem sorglosen Leben auf hohem Niveau. Jetzt will man sich nicht mit No-Name-Produkten oder Sonderangeboten zufrieden geben, denn Qualität ist enorm wichtig. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht über unsere finanziellen Verhältnisse leben.
Allgemein gesehen macht uns die Venus im Löwen also leidenschaftlich und anziehend, schenkt uns aber auch Liebesglück und wir haben zudem ein gutes Händchen für die Erziehung von Kindern. Wir sind gesellig und spielen gerne, haben Freude an schönen Dingen und einen sicheren Sinn für Kunst. Doch auch das persönliche Alltagsglück wird von der Venus-Energie gefördert.
Wenden wir uns ganz der Liebe und den schönen Dingen des Lebens zu
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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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