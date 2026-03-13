Mondkraft heute 13. März 2026 – Mond im Steinbock am Schwendtag

Die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock aktiviert durch den Schwendtag die Kraft der Auflösung. Uranus führt zu überraschenden Wendungen. Nutzen wir die Chancen, die sich immer wieder zeigen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Trigon Uranus – Schwendtag – Mond am Freitag den 13.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit und Ausdauer sind heute unsere Stärken. Klopfen wir uns auch mal selbst auf die Schulter!

Mondkalender und Schwendtag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Nehmen wir die Aufforderung der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock am Schwendtag an und geben dem Drang nach Sicherheit und Klarheit in unserem Leben nach. Planen wir dabei unsere Schritte sehr sorgfältig und übernehmen wir Verantwortung für alles, was wir sonst gerne vor uns herschieben, denn die Steinbock-Energie fordert Leistung.

Da wir keinen Spannungen ausgesetzt sind, können wir das Geschehene aus einer gewissen Distanz betrachten und wieder Klarheit gewinnen. Dort wo es uns durch die Mondkraft am Freitag den 13. jetzt hinzieht, wo alles ganz leicht und einfach zu gelingen scheint, dort findet man dann auch zum Erfolg, wobei uns Saturn, als Herrscherplanet des Steinbocks, mit der nötigen Konzentration und Gründlichkeit tatkräftig unterstützt.

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Um die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock optimal nutzen zu können, sollten wir die Schwendtag-Energien zu unseren Gunsten einsetzen. Der heutige Schwendtag wird uns dabei unterstützen, dass wir uns von all dem befreien können, was uns ausbremsen könnte.

Der Schwendtag ist auch ein Wendetag. Das Wort “schwenden” bedeutet somit “etwas umdrehen oder etwas wenden”. Altes und Unerwünschtes kann durch die Auflösungskraft des Schwendtages endgültig abgeschlossen werden.

Diese auflösenden Energien können wir durchaus in allen Lebensbereichen nutzen. Möchte man also etwas Altes los werden, verkaufen oder sich gar von seinem Partner trennen, dann unterstützt uns die Mondkraft heute durch den Schwendtag dabei.

Lassen wir alles los, was uns belastet und einschränkt!

Kosmische Energie der Schwendtag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Einen besonderen Einfluss übt Uranus aus, der durch ein Trigon zum Steinbock an diesem Schwendtag dafür sorgt, dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Wir sind während dieser Konstellation zielstrebig und einfallsreich und haben dabei auch eine glückliche Hand bei allen Unternehmungen.

Uranus ist auch immer für Überraschungen und glückliche Momente gut, so dass unser Leben an diesem Freitag den 13. durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann. Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir positiv für unseren weiteren Weg nutzen können.

Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir dabei auch die nötigen Prioritäten setzen, dann haben wir bei der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond am Schwendtag die besten Voraussetzungen, alles zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.



Achten wir auf unerwartete Chancen, die sich immer wieder zeigen werden, denn alles was sich uns nun offenbart, führt uns auf einen erfolgreichen Weg der Erneuerung!

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Schwendtag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen. Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren. Gesund mit Wasser und Zeichen >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es gibt immer wieder Momente, da sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

. Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen. Nutze die Urkraft des Mondes >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Schwendtag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.