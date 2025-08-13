Mondkraft heute 13. August 2025 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder bringt durch spannungsgeladene Aspekte vieles ins Wanken. Glücksplanet Jupiter, Liebesplanet Venus und Zeichenherrscher Mars legen einige Steine in den Weg und können massive Probleme auslösen. Gehen wir mit Vorsicht durch diesen eher kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Mond Quadrat Jupiter – Mond Opposition Venus – Mond Quadrat Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns heute nicht in Streit und Diskussionen reinziehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass kritische Situationen uns den ganzen Tag zu schaffen machen werden.

Die Mondenergien werden bereits am frühen Morgen von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in den Fischen bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

.

Den ganzen Tag über wird zudem eine Opposition zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Widder immer wieder Spannungen auslösen, die unsere gesamten Beziehungen belasten. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

In Acht nehmen müssen wir uns heute auch vor Zeichenherrscher Mars, der wie Jupiter im Quadrat zum Mond im Widder steht. Es breitet sich nach und nach eine aggressive Stimmung aus, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir uns zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört, wenn wir uns nicht etwas zurücknehmen.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

