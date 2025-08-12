Mondkraft heute 12. August 2025 – Mondpause zum Mond im Widder

Die Mondkraft heute schenkt nach einer kräfteraubenden Mondpause mit dem energiegeladenen Mond im Widder neue Kraft. Die kraftvolle Verbindung von Venus und Jupiter bringt die Liebe wieder in Schwung. Saturn und Uranus vereinen Altes und Neues. Finden wir den Mut, neue Wege zu gehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.35 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Venus Konjunktion Jupiter – Saturn Sextil Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir neuen Schwung ins Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Gerade während der Mondpause, die bereits gestern Abend begonnen hat und heute um 12.35 Uhr mit dem Mondwechsel zum Mond im Widder wieder endet, brauchen wir die innere Ruhe und Klarheit des Geistes. Wir erhalten durch die Mondpause die Gelegenheit, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Gönnen wir uns also kleine Verschnaufpausen, um vom Alltagsstress runterzufahren und in der Stille die Kraft zu finden.

Wenn wir die Zeit in der Mondpause aktiv für die Heilung von Körper, Geist und Seele nutzen, stellt sich innere Ausgeglichenheit ein. Vermeiden sollten wir jedoch körperliche Anstrengung, Streit oder Kopfzerbrechen. Meditieren, Yoga und andere geistige Vorhaben sind hingegen Balsam für die Seele.

Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir nach der Mondpause nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

Tagesbestimmend wird heute die bedeutende Konjunktion von Venus und Jupiter sein. Die Konjunktion gilt als der stärkste Aspekt überhaupt, da sich die Kräfte der Planeten intensiv gegenseitig beeinflussen und miteinander verschmelzen.

Die Konjunktion zwischen Venus und Jupiter bringt uns Glück in der Liebe, aber auch einen finanziellen Aufschwung kann es geben. Viele von uns werden an diesem Tag die Liebe ihres Lebens treffen und für viele „alte“ Liebespaare kann es der Beginn eines neuen, harmonischen Zyklus sein.

Öffnen wir unser Herz, damit uns das Liebesglück erreichen kann!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus, das uns über mehrere Wochen begleitet, gehört zu den Aspekten, die leise wirken und dennoch tiefe Veränderungen mit sich bringen. Es ist also kein dramatischer Paukenschlag, sondern eher ein stiller Entwicklungsschritt, der uns – wenn wir achtsam lauschen – in eine neue innere Ordnung führen kann.

Wenn sich zwei so gegensätzliche Kräfte wie Saturn und Uranus harmonisch verbinden, entsteht eine kostbare Mischung aus Beständigkeit und Aufbruch, aus Klarheit und Kreativität. Dieses Sextil ist wie eine Brücke zwischen Alt und Neu – und es lädt uns ein, Altes nicht einfach loszuwerden, sondern es in eine neue Form zu bringen, die besser zu unserem heutigen Selbst passt.

Diese Verbindung ist kein Aufruf zum radikalen Umbruch – sondern eine Einladung, Wege zu finden, die stabil und zugleich lebendig sind. Vielleicht finden wir gerade jetzt Lösungen, die wir lange gesucht haben – nicht durch Druck, sondern durch ein inneres „Ja“ zu Entwicklung.

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus wirkt wie ein sanftes, aber nachhaltiges Korrektiv. Es hilft uns, alte Strukturen weiterzuentwickeln, ohne sie komplett abzureißen. Es ermöglicht Veränderung, ohne dass alles im Chaos versinkt. Und es lädt uns ein, die Bereiche unseres Lebens, die sich veraltet oder starr anfühlen, neu zu denken – mit Respekt vor dem, was war.

Finden wir den Mut, neue Wege zu gehen, die besser zu unserem inneren Wachstum passen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Bio-Grapefruitkern-Extrakt >>>

Extra-Tipp der Mondkraft heute Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte. Kintsugi – Risse mit Gold füllen >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen… Mond und Kräuter >>>

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

