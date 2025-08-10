Mondkraft heute 10. August 2025 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen schenkt Energien der Heilung und eine gestärkte Seelenkraft. Die Mars und Saturn unterstützen durch eine harmonische Verbindung bei allen schwierigen Angelegenheiten. Erneuerer Uranus kann alle Pläne zunichte machen. Treffen wir weise Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mars Trigon Saturn – Mond Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir heute das süße Nichtstun!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Alles was uns gestern beim Vollmond im Wassermann noch blockiert und davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie ungehindert fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Oftmals haben wir jedoch unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein.

Durch Meditationen können wir jedoch zu mehr Lebenskraft gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Nutzen wir die heilende Kraft vom Mond in den Fischen auch dazu, um die Gesundheit zu stärken. Schenken wir unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Mond in den Fischen erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.

.

.

Unterstützung erhalten wir heute durch die trigonale Verbindung zwischen Mars und Saturn. Dies ist ein starker Leistungsaspekte, da wir gerade in Situationen, in denen wir uns unter Druck befinden, groß auftrumpfen können. Saturn lenkt im harmonischen Aspekt mit Mars seine gewaltigen Energien in Bahnen, bündelt sie und richtet sie auf ein Ziel.

Es ist ein tolle Verbindung, die oft mit großen Lebenserfolgen einhergeht, wobei man sich allerdings dazu überwinden muss, die Bereitschaft zur Leistung hervorzurufen, um die starke Kraft zu wecken. Wir können uns selbst an schwierige Aufgaben heranwagen, weil wir sehr gut in der Lage sind, strukturiert zu handeln.

Gleichzeitig gibt es aber auch nichts schlimmeres für uns als eine Verschwendung von anderweitig nutzbaren Energien. So sind wir stets darum bemüht, unsere Unternehmungen erfolgreich abzuschliessen. Wir besitzen einen gesunden Ehrgeiz und schaffen meist mehr, als wir uns vorgestellt haben.

Es ist uns zudem möglich, gesellschaftliche Achtung und eine höhere Stellung zu erlangen, denn wir verfügen über Geduld, praktisches Geschick und Tatendrang. Gerade in Stresssituationen können wir auch den Überblick behalten, da wir gut Härten ertragen können.

Schrecken wir vor unangenehmen Situationen nicht zurück und nehmen uns aller wichtigen Aufgaben an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Wir müssen heute aber auch darauf gefasst sein, dass sich die Stimmung schlagartig ändert, denn Uranus wird versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond in den Fischen vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar nach dem innovativen Vollmond im Wassermann tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Die Spannung zwischen dem Mond in den Fischen und Uranus weist außerdem auf ein starkes Bedürfnis nach genügend Freiraum auf der Beziehungsebene hin, so dass wir im Falle einer zu engen Beziehung innere Spannungen spüren werden. Die Aufgabe dieser Konstellation liegt darin, sich das eigene ambivalente Verhältnis zu Nähe und Distanz bewusst zu machen und schließlich das rechte Maß zu finden.

Treffen wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen, denn diese könnten auch negative Folgen für unser weiteres Leben haben!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

