Mondkraft heute 10. April 2026 – Halbmond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Steinbock für einen schwierigen Tag. Missverständnisse und Spannungen belasten alle Lebensbereiche. Verstandesplanet Merkur kann die negativen Mondenergien wieder auflösen. Vermeiden wir alle Konfliktsituationen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Halbmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Sextil Merkur.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ (Demokrit)
Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Steinbock
Viele von uns werden das Gefühl haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein, denn der Halbmond-Einfluss erschwert den Start in den Tag. Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Steinbock ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond im Steinbock keine Seltenheit.
Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können. Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.
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Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Steinbock hat allerdings nicht nur negative Energie im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.
Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.
Vermeiden wir alles, was zu einem Konflikt führen könnte!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock
Ein besonders harmonischer Mondaspekt nimmt dem störenden Halbmond im Steinbock am Nachmittag seine negative Energie, denn Verstandesplanet Merkur sorgt durch ein Sextil mit dem Steinbock-Mond dafür, dass wir über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.
Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.
Erweitern wir unseren geistigen Horizont!
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Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock
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Tierkreiszeichen Steinbock
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Knie, Knochen, Haut
Organsystem: Kreislauf
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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