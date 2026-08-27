Vollmondphase: Mondkraft heute 27. August 2026 – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Wassermann während der Mondpause mit schwierigen Planetenverbindungen durch eine unruhige Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen. Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.00 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Merkur Quadrat Pluto – Merkur Quadrat Neptun – Mondpause – Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Zweifel und Mutlosigkeit auslösen. Lassen wir uns während der Vollmondphase nicht verunsichern!

Mondkalender und Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause – Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen

Die Mondpause, mit der wir heute in den Tag gestartet sind, hat bereits heute Nacht um 0.30 Uhr begonnen und endet erst um 21.30 Uhr. Außerdem befinden wir uns bereits in der Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen, der morgen am 28. August 2026 ab 6.10 Uhr seinen Einfluss spüren lassen wird. Während der gesamten Mondpause müssen wir uns allerdings vor Merkur und Pluto in Acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen.

Dieser Aspekt lenkt die Gedanken in die Tiefe, und löst Wandlung und Transformation aus. Wir können wichtige Erkenntnisse im Bereich unserer Grenzen, aber auch unserer Ängste machen. Es wird uns außerdem nicht immer gelingen, andere Menschen zu verstehen und ebenso wenig, uns ihnen immer verständlich zu machen.

Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten verletzend empfinden

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Pluto macht uns auch misstrauisch, weil er unsere dunklen Seiten kennt. Wer Vertrauen erhalten will, muss zuerst beweisen, dass er es auch verdient. Mit einer Pluto-Merkur-Spannung ist oft auch ein Dominanzstreben verbunden und eine gewisse Neigung, andere zu manipulieren.

Der Spannungsaspekt könnte auch ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in eine positive Form wandeln.

Entwickeln wir durch die Mondkraft heute in der Vollmondphase ein neues Bewusstsein, um die Welt und uns selbst besser zu verstehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen

Merkur und Neptun überschatten ab Mittag während der restlichen Mondpause durch ihre Quadratstellung zueinander ebenfalls diese ohnehin schon sehr schwierige Vollmondphase. Neptun kann im Spannungsaspekt zu Merkur unser Denken irritieren. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, die Dinge objektiv wahrzunehmen, besteht die Gefahr von Täuschung oder Enttäuschung.

Wirklichkeit und Traumwelt sind sich unter diesem Aspekt sehr nahe. Achten wir daher auf einen gesunden Realismus und hüten wir uns vor einem falschen Idealismus ebenso wie vor zu starkem Misstrauen gegenüber unserem Umfeld. Versuchen wir anderen ganz bewusst zuzuhören und hinterfragen wir unklare Botschaften. Eine bewusst klare Kommunikation hilft Missverständnisse zu vermeiden und das Vertrauen zu stärken.

Gehen wir achtsam durch diese Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System. Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist. Melatonin – Taktgeber der Gesundheit >>> Melatonin Dual Plus – Kapseln >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Jeder von uns ist einzigartig und unverwechselbar auch wenn wir manchmal den Blick dafür verlieren und an uns zweifeln. Mit inspirierenden Reflexionen von Bahar Yilmaz können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und »nicht gut genug« fühlen. Erinnern wir uns immer daran: Wir sind wundervoll genau so, wie wir sind! Du wurdest in den Sternen geschrieben >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

. Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen. Heilende Energie >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Düngen wir unsere Pflanzen. Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.