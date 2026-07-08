Mondkraft heute 8. Juli 2026 – Mond im Widder am Tag des Merkur

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder am Tag des Merkur schenkt durch Zeichenherrscher Mars neue Kraft für die kommenden Herausforderungen. Venus lässt die Liebe aufleben und harmonisiert alle Beziehungen. Zeigen wir uns versöhnungsbereit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht m Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in den Zwillingen – Mond Trigon Venus – Tag des Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besser, man stolpert auf neuen Wegen, als es herrscht Stillstand auf alten Pfaden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder am Tag des Merkur

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Mittwoch ist der Tag des Merkur, der uns wortgewandt und diskussionsfreudig macht. Er schafft trotz seiner derzeitigen Rückläufigkeit heute die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche, Verhandlungen oder das Lösen von privaten Konflikten.

Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht am Tag des Merkur unter einem guten Stern. Allerdings sollten wir nicht zu risikofreudig sein und sehr wichtige Entscheidungen nicht sofort treffen, sondern lieber noch einmal darüber schlafen.

Wir verfügen auch über einen ausgezeichneten Verstand und können uns in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. Aber auch Vorsicht ist am Tag des Merkur angebracht: Wer zum Tratschen neigt, sollte heute besonders auf seine Zunge achten!

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Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Die unbändige Kraft von Zeichenherrscher Mars können wir heute nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute dem Mond im Widder am Tag des Merkur

Wir dürfen uns heute über einen besonders harmonische kosmischen Einfluss freuen, denn Liebesplanet Venus schüttet ihr Füllhorn über uns aus. Durch ein Trigon, dass die Venus zum Mond im Widder bildet, wird sie mit wundervollen Energien in Sachen Liebe tätig. Diese Konstellation schenkt die Möglichkeit, die bestehende Beziehung zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit.

Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können selbst wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Die harmonische Verbindung erleichtert uns den Umgang in allen Bereichen, die unsere Partnerschaften und unser Zuhause betreffen.

Tanken wir Kraft aus den kosmischen Quellen der Liebe!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der neue Codex Humanus blickt nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern sprengt ihn vollständig. Er richtet sich an all jene, die wieder Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen, fördert kritisches Denken, gewährt Einblicke in schaurige Realitäten und liefert zugleich konkrete Lösungen. Ein kompromissloser Aufruf zur Selbstbestimmung über unser höchstes Gut: die eigene Gesundheit!

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

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Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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