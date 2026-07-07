Mondkraft heute 7. Juli 2026 – Neptun rückläufig – Halbmond im Widder

Die Mondkraft heute richtet durch die beginnende Rückläufigkeit von Neptun den Blick nach innen und ermöglicht eine spirituelle Erneuerung. Der Halbmond im Widder bringt Störungen in allen Lebensbereichen mit sich. Lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht m Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Halbmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in den Zwillingen – Neptun rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir in letzter Zeit Probleme oder Streit mit jemandem hatten, sollten wir uns nun wieder gesprächsbereit zeigen. Gehen wir auf ein Friedensangebot ein, das man uns macht, auch wenn das heißt, dass wir einen Kompromiss schließen müssen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Neptun rückläufig

Neptun, der Planet der Seelentiefe, wird bis zum 13. Dezember 2026 im Widder rückläufig und führt uns in eine Zeit der inneren Reflexion, der Aufarbeitung von (Ent)-Täuschungen und der Überprüfung von Idealen. Dabei sind die Auswirkungen von Neptun weniger drastisch als es bei der Rückläufigkeit von anderen Planeten der Fall ist. Es werden die kosmischen Grenzen auflöst, wobei dadurch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht oder aufgelöst werden.

Mit dem rückläufigen Neptun wird auch so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Uns sollte dennoch bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen. In dieser Zeit der Rückläufigkeit können wir uns zudem immer wieder körperlich und psychisch erschöpft fühlen, sind aber zum Ausgleich für Inspirationen jeder Art sehr empfänglich.

Wenn wir uns auf die Einflüsse von Neptun rückläufig ganz einlassen, können wir eine starke Verbindung zu unserem Unterbewussten entwickeln und aus (Gefühls-)Mustern ausbrechen, die uns bislang im Griff hatten. Wir erhalten während der Rückläufigkeit von Neptun auch die Möglichkeit zur spirituellen Erneuerung und zur Vertiefung unseres Verständnisses der „Wahrheiten“ des Lebens.

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Neues wird durch Neptun rückläufig allerdings zurückgestellt, der Blick richtet sich nach innen und vergangene Themen werden behandelt. Dies hat Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche, vor allem aber auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die Gesundheit.

Wir neigen außerdem dazu uns in Tagträume zu flüchten, denn solange Neptun rückwärts läuft, erscheint uns die Realität oftmals hart und unbequem. Wir erhalten jedoch auch die Chance, die vergangenen Wochen aufzuarbeiten und uns auf das Kommende vorzubereiten.

Nutzen wir die Rückläufigkeit von Neptun um mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Widder

Wir uns allerdings heute auch mit den negative Energien vom Halbmond im Widder auseinandersetzen. Dieser Halbmond hat sowohl Auswirkungen auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen. Es kann deshalb zu Konflikten und Missverständnissen führen, die zu einem handfesten Streit ausarten können, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Probleme können sich durch den Halbmond Widder in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein. Es besteht zudem eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung etwas überzogen ist.

Wir befinden uns auch in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für bestimmte Vorhaben erschweren wird. Viele von uns werden sich körperlich angeschlagen fühlen, denn der Halbmond kann sogar gesundheitliche Störungen auslösen. Wie immer beim Halbmond müssen wir allerdings mit Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen rechnen.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration!

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Die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, diese tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Stoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Silicium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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