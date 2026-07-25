Mondkraft heute 25. Juli 2026 – Mond im Schützen – Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Schützen durch eine lange Mondpause zum Mond im Steinbock. Die Verbindung von Mars und Jupiter bereichert den Tag mit positiven Einflüssen. Neptun und Pluto machen feinfühlig und aufnahmebreit. Nutzen wir die Wandlungsenergien! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – Mars Sextil Jupiter – Neptun Sextil Pluto – Mondpause zum Mond im Steinbock.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen Sie den heutigen Schütze-Tag, um andere Menschen zu begeistern und auch, um ihnen unser Wissen weiterzugeben. Wir können ganz viel bewirken, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen – Mondpause

Bevor der Mond im Schützen um 17.00 Uhr in die Mondpause geht, die erst morgen 15.45 Uhr wieder endet, können wir von positiven Planetenverbindungen profitieren, die uns einen harmonischen Tag bescheren. Ein Sextil zwischen Mars und Jupiter vereint Freude und Energie.

Bei Mars Jupiter Aspekten treffen die Handlungsbereitschaft und Durchsetzungskraft des Mars auf die Begeisterungsfähigkeit sowie den geistigen Expansionsdrang des Jupiters. Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.

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Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern. Das Mars-Jupiter-Sextil sorgt auch für eine sehr mitreißende Stimmung und die Begeisterungsfähigkeit für Veränderungen und Erneuerungen ist besonders groß.

Das Mars-Jupiter-Sextil wirkt sich zudem äußerst positiv auf die Gesundheit aus, denn es hat die Macht, uns mehr Vitalität und Lebenskraft zu schenken. Natürlich stellt das Sextil kein Heilungswunder dar, dennoch lässt es uns fitter und agiler durch den Tag kommen, da es belebende und wohlwollende Kräfte freisetzt.

Nutzen wir diese kraftvolle Planetenverbindung, um besser durch die Mondpause zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen in der Mondpause

Während der gesamten Mondpause erhalten wir Unterstützung durch Neptun und Pluto, die ein Sextil zusammen bilden. Das Neptun-Sextil-Pluto ist ein harmonischer astrologischer Aspekt, der für spirituelles Wachstum, die Erforschung des Unterbewusstseins und Transformation steht Es wird zudem die Verbindung zur geistigen Welt, zur Intuition und zu feinstofflichen Energien gestärkt.

Dieses Sextil hilft auch dabei, verborgene Ängste oder Blockaden aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu holen und zu heilen. Außerdem werden kreative und schöpferische Kräfte geweckt, die eine neue, positivere Sicht auf das Leben und die Gesellschaft ermöglichen.

Nutzen wir die Möglichkeit, uns geistig weiter zu entwickeln!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs Neue Wege der Heilung >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wir spüren tief in uns die Kraft, jede Herausforderung zu meistern und stärker denn je daraus hervorzukommen. Vertrauen wir auf uns und unsere Widerstandsfähigkeit und auf die Stärke und die Geduld, durchzuhalten. Alles ist im Wandel, nichts wird so schlimm bleiben, wie es gerade ist.

. Der Phönix ist das Sinnbild eines langen, glücklichen und sich erneuernden Lebens. Wenn wir die Macht des göttlichen Feuervogels in uns entflammen, werden wir auf den Pfad der Transformation geleitet.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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