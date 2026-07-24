Mondkraft heute 24. Juli 2026 – Mond im Schützen – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen löst durch die besondere Verbindung von Merkur und Venus kreative Energien aus. Neptun bereichert den Tag mit unterstützenden Energien. Merkur beendet seine Rückläufigkeit und wird wieder direktläufig. Nutzen wir die Möglichkeit, um Korrekturen vorzunehmen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – Mond Trigon Neptun – Merkur Sextil Venus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – Merkur direktläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind voller Tatendrang und wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollten. Machen wir einfach einen Schritt nach dem anderen, ohne zu viel Hektik und Stress.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen versetzt uns am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Ein Trigon zwischen dem Mond im Schützen und Neptun verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon zudem eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

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Eine ganz besondere Verbindung gehen Kommunikationsplanet Merkur und Liebesplanet Venus heute ein, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden. Es machen sich in erster Linie schöpferisch kreative Energien bemerkbar, die nach Umsetzung verlangen. Durch dieses Merkur Venus Sextil schätzen wir ganz besonders die Kommunikation mit Freunden und Bekannten.

Generell sind wir gelassen und mit unserem Inneren im Gleichgewicht. Dieser Aspekt gibt uns einen liebenswürdigen Charakter und macht außerdem fröhlich, höflich und beredt. Wir haben ein besonders gutes Sprachtalent, können uns aber auch in Wort und Schrift gewandt ausdrücken. Nicht selten kommt sogar eine literarische oder dichterische Ader zutage.

Wir besitzen jedoch auch recht klare Vorstellungen davon, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können und sollten damit auch Erfolg haben, weil wir nichts erzwingen wollen. Da wir außerdem viel Fingerspitzengefühl beim Informationsaustausch beweisen, eignen wir uns zudem gut als Vermittler in konfliktbeladenen Situationen.

Lassen wir die schöpferische Energie nicht ungenutzt verpuffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Heute läuft der rückläufige Merkur wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, von jetzt ab klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können erneut Verträge unbedenklich unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Auch mit der Umsetzung von umfangreichen Vorhaben werden wir jetzt wieder tatkräftig unterstützt, wobei wir trotz der verhaltenen Mondenergien bereits heute damit beginnen sollten. Überlegen wir jedoch auch, was uns der rückläufige Merkur gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten zunutze, die von Merkur direktläufig ausgelöst werden!

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Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen und Neptun im Widder

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen. Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nattokinase Kapseln vegan >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Akuter Stress, alte Verletzungen und seelische Belastungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben – all das bildet Blockaden in unserem Energiesystem, die sich schnell und effektiv mit der Klopfakupressur auflösen lassen. Entlaste Tag für Tag dein inneres Stress-Konto und komme Schritt für Schritt deinem persönlichen Frieden näher. Klopfakupressur – Ängste und Blockaden auflösen >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Der Schütze-Mond ist immer eine gute Gelegenheit, um mal etwas zu riskieren. Tun wir etwas, was wir noch nie gemacht haben und was uns aus unserer Komfortzone lockt!

. Wenn wir Probleme damit haben, unsere Gewohnheiten zu ändern, liegt das nicht an uns. Das Problem ist unser System. Es gibt jedoch eine einfache Methode, mit der gute Gewohnheiten unausweichlich und schlechte Gewohnheiten unmöglich werden. Was auch immer du dir vornimmst: Mit der 1%-Methode wirst du jeden Tag etwas besser und kommst garantiert ans Ziel. Mit kleinen Schritten Großes erreichen >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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