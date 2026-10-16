Mondkraft heute 16. Oktober 2026 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute bringt während der Mondpause zum Mond im Steinbock unterschiedlich wirkende Konstellationen mit sich. Eine verhängnisvolle Verbindung von Venus und Uranus sorgt für Belastungen im Liebesleben. Mars und Saturn schenken neuen Schwung. Gehen wir Kompromisse ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.00 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder rückläufig – Venus Quadrat Uranus – Mars Trigon Saturn – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir die Seele baumeln oder schreiben eine To-do-Liste für morgen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Wir starten mit der Mondkraft heute in die Mondpause zum Mond im Steinbock, die nachmittags um 15.00 Uhr enden wird. Wir fühlen uns schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

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Sorgfältige Arbeit und verantwortungsbewusste Partnerschaften werden durch ein Trigon zwischen Mars und Saturn gefördert. Zielstrebigkeit, Stehvermögen und Unerschütterlichkeit lassen uns auch während der Mondpause viel erreichen. Es gelingt uns, sehr hart, geduldig und ausdauernd zu arbeiten, wobei wir auch bei Schwierigkeiten vollen Einsatz zeigen werden.

Da wir trotz der noch anhaltenden Mondpause viel Ehrgeiz besitzen, arbeiten wir koordiniert und praxisorientiert. Dabei legen wir besonderen Wert auf Sorgfalt, Ordnung und Effizienz. Unter diesem positiven Aspekt denken wir allerdings erst reiflich über etwas nach, bevor wir die Dinge in die Tat umsetzen.

Ebenso überlegt sind unsere Entscheidungen, die wir erst dann treffen, wenn alle Konsequenzen abgewogen wurden. Daher brauchen wir länger als andere, um einen endgültigen Entschluss zu fassen.

Hinsichtlich der Liebe und Sexualität zeigen wir uns ebenfalls äußerst verantwortungsbewusst, aber auch zurückhaltend. Wir treffen zwar erst nach reiflicher Überlegung die Entscheidung zu einer möglichen Bindung, erweisen dann jedoch dem auserwählten Partner Stabilität sowie absolute Loyalität und Treue.

Wir können trotz der Mondpause mit unbändiger Energie und Ausdauer punkten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Steinbock

Wir müssen uns heute allerdings vor der verhängnisvollen Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus in acht nehmen, die vor allem in unserem Liebesleben für Unruhe sorgen werden. Durch eine Quadratstellung sorgen Venus und Uranus für radikale Veränderungen und sogar Trennungen stehen im Raum, falls die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht.

Wenn wir unsicher sind, ob die Beziehung noch einen Sinn hat, da unter dem Venus-Uranus-Einfluss unsere Emotionen Achterbahn fahren, sollten wir darauf achten, uns nicht zu sehr gehen zu lassen und andere Menschen unnötig zu verletzen, indem wir ohne Vorwarnung aus der Beziehung ausbrechen.

Beachten wir jedoch auch, dass ein Quadrat immer diejenigen Bereiche symbolisiert, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei negativen Einflüssen alles noch in harmonische Bahnen lenken zu können. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander.

Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen. So treibt uns ein Quadrat erst zum Handeln an und fordert uns dann dazu auf etwas Sinnvolles zu tun.

Gehen wir Kompromisse ein, bevor es zu einer vorschnellen Trennung kommt!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können. So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt fermentiert – vegan >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

. Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren: https://t.me/alpenschau_aktuell Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. Blume des Lebens Kupferflasche >>>. Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>> Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Mondzeit ist Seelenzeit >>> Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen! Hildegards Favoriten-Kapseln >>> Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen. Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>> Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen. Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>> Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers. Naturzeolith – hier bestellen >>>