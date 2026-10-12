Mondkraft heute 12. Oktober 2026 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute hält mit dem Mond im Skorpion die wahren Gefühle unter Verschluss und geht in die Tiefe der Emotionen. Saturn fordert uns zum Handeln auf. Die oppositionelle Verbindung von Merkur und Jupiter belastet den Nachmittag. Geben wir unseren Schattenthemen genügend Raum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann rückläufig – Mond Trigon Saturn – Merkur Opposition Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Selbst aus einem Meer von Schwierigkeiten ragt immer ein Fels der Lösung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute fordert mit dem Mond im Skorpion dazu auf, sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen. Wir sollten uns deshalb die Zeit nehmen, um uns denjenigen Themen zu widmen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

Die Beziehungen zu Freunden, die Karriere und der Besitz sind oft gekennzeichnet von Eigensinn und Hartnäckigkeit. Unter dem Einfluss des Skorpions sind wir jedoch zielsicher, es erscheint uns kein Opfer zu groß, um persönliche und emotionale Wunschziele zu erreichen, doch sind unserer Opferbereitschaft auch Grenzen gesetzt.

Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber auch instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen auslösen. Die Mondkraft heute schürt das Feuer der Leidenschaft und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.

Nutzen wir den Mond im Skorpion, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns verabschieden müssen.

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Saturn wird uns durch eine trigonale Verbindung zum Mond im Skorpion den ganzen Tag hilfreich unter die Arme greifen. Wir verfügen durch diese Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick.

Kümmern wir uns um unser Weiterkommen!

Kosmische Energie der heute mit dem Mond im Skorpion

Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Opposition zwischen Merkur und Jupiter, die ab Mittag immer wieder auf uns einwirken wird. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen.

Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbeizuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.



Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Opposition sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Wir engagieren uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Opposition hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir hartnäckig unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen. Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nattokinase Kapseln vegan >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Akuter Stress, alte Verletzungen und seelische Belastungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben – all das bildet Blockaden in unserem Energiesystem, die sich schnell und effektiv mit der Klopfakupressur auflösen lassen. Entlaste Tag für Tag dein inneres Stress-Konto und komme Schritt für Schritt deiner persönlichen Frieden näher. Klopfakupressur – Toolbox >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Der Schütze-Mond ist immer eine gute Gelegenheit, um mal etwas zu riskieren. Tun wir etwas, was wir noch nie gemacht haben und was uns aus unserer Komfortzone lockt!

. Wenn wir Probleme damit haben, unsere Gewohnheiten zu ändern, liegt das nicht an uns. Das Problem ist unser System. Es gibt jedoch eine einfache Methode, mit der gute Gewohnheiten unausweichlich und schlechte Gewohnheiten unmöglich werden. Was auch immer du dir vornimmst: Mit der 1%-Methode wirst du jeden Tag etwas besser und kommst garantiert ans Ziel. Mit kleinen Schritten Großes erreichen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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