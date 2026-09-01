Mondkraft heute 1. September 2026 – angespannter Mond im Stier

Die Mondkraft heute beschert uns mit dem Mond im Stier Missverständnisse und Konflikte. Merkur und Mars fordern uns mit Karmaplanet Saturn heraus und stören das seelische Gleichgewicht. Gehen wir achtsam durch diesen eher schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mars Quadrat Saturn – Merkur Quadrat Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns heute auf das Wesentliche, auf unsere Essenz. Wenn wir uns allerdings energisch für eine Sache einsetzen, dann nie, ohne anderen das gleiche Recht zuzugestehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier bringt schwierige Konstellationen mit sich, die für Probleme und Missverständnisse in allen Bereichen sorgen können. Auch in Liebesdingen sowie im Familienleben werden wir heute mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, so dass wir alles andere als einen harmonischen Tag erleben. Was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was gar nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

Wägen wir heute gut ab, ob eine Trennung nicht besser ist, als weiterhin des lieben Friedens willen gegen seine Überzeugung weiterzumachen. Wir müssen jedoch auch damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit heute besonders aktiv sind. Wir befinden uns zwar auf dem Weg der Erneuerung, jedoch könnte es sein, dass sich Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns enorm behindern können.

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Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig verderben und uns zudem von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die vom Stier-Mond gefördert werden könnten.

Gehen wir besonders achtsam durch diesen schwierigen Mondtag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Kehren wir an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte.

Sorgen wir für innere Klarheit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Karmaplanet Saturn wird uns heute besonders belasten und angefeuert durch Quadratstellungen zu Merkur und Mars für seelische Unausgeglichenheit sorgen. Wir sollten besonders auf unsere Wortwahl achten, da wir bei Diskussionen auf hitzige Konfrontation gebürstet sind, was schwerwiegende Konflikte auslösen könnte, die zu unüberwindbaren Differenzen führen würden.

Durch den negativen Saturneinfluss sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

Die negativen Aspekte können sogar wie ein schwerer Schatten auf der Seele lasten, wenn wir nicht dagegen lenken. Wir spüren nämlich eine ungewöhnliche Schwere und auf beinahe allen Gebieten tauchen Schwierigkeiten und Hindernisse auf, was zu Gemütsdepressionen und Unzufriedenheit mit der gesamten Lebenssituation führen kann.

Wer sich schützen will, muss vor allem achtsam und konzentriert sein und darf sich nicht verleiten lassen, vermeintlich wichtige Entscheidungen zu treffen!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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