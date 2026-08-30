Mondkraft heute 30. August 2026 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder löst Spannungen und Widerstände aus. Zeichenherrscher Mars kann vieles gerade rücken. Verlieren wir unsere Ziele nicht aus den Augen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Sonne Quadrat Saturn – Mond Sextil Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alles, was wir in uns hineingefressen haben, was in uns brodelt, kommt mit viel Kraft zum Vorschein. Vermeiden wir Streit und Diskussionen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder führt uns mit Karmaplanet Saturn, der sich zur Sonne in einem äusserst negativen Quadrat befindet, an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Manch einer von uns wird nun einem Test unterzogen. Einer Prüfung, ob das Lebensfundament der Zukunft standhält. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus!



Wir müssen jedoch heute immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich erst einmal furchtbar demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Gewisse Themen werden uns auch noch die kommende Woche begleiten und müssen immer wieder bearbeitet werden, damit wieder Ruhe in alle belastenden Situationen einkehren kann.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Letztendlich aber werden gerade diese Stolpersteine, die uns von der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder durch Saturn in den Weg gelegt werden, entscheidende Klärungsprozesse in die Wege leiten. Lassen wir nicht ausser acht, dass gerade Krisen nicht nur Gefahren mit sich bringen, sondern auch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen!

Erst wenn es uns gelingt, diesem Aspekt ein wenig die Strenge zu nehmen und zu uns selbst dabei weniger streng zu sein, können die eigenen Bedürfnisse wieder mehr Raum gewinnen. Es ist allerdings bei dieser Konstellation auch gut erkennbar, dass wir nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben.



Achten wir darauf, dass wir nicht unkontrolliert agieren und die Richtung zum Ziel komplett aus den Augen verlieren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Das Quadrat zwischen Sonne und Saturn kann Schwierigkeiten im beruflichen Leben bringen. Es können Unsicherheit und Schüchternheit entstehen. Diese negativen Eigenschaften werden jedoch oft durch ein übersteigertes Selbstbewusstsein, Kaltblütigkeit und Ausdauer verdeckt. Auch wenn das Quadrat zwischen Sonne und Saturn wie ein Schatten über diesem Tag liegt, können wir dennoch auch von positiven Aspekten profitieren.



Wir müssen diesen Konstellationen lediglich mehr Gewicht geben, damit sich die negativen Saturn-Energien abschwächen. Harmonische Einflüsse von Zeichenherrscher Mars geben uns am Nachmittag durch eine positive Verbindung zum Mond im Widder zumindest etwas von unserer Lebenskraft und Lebensfreude zurück.



Ein Sextil zwischen dem Mond im Widder und Herrscherplanet Mars schenkt uns ab 16.30 Uhr eine starke Durchsetzungskraft, so dass wir auch größere Widerstände einfach aus dem Weg räumen können – und das nicht zuletzt, weil wir einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen.

Preschen wir dennoch nicht einfach munter drauf los, denn aus Mut kann schnell Übermut werden, aus Kühnheit Tollkühnheit und auf Widerstand erfolgt Angriff!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kurkuma beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, denn die heilende Wurzel hemmt die Blutgerinnung und senkt den Cholesterinwert. In modernen Studien wurden die günstigen Wirkungen bei Arthritis, Schuppenflechte, entzündlichen Darmerkrankungen und bei Krebserkrankungen bestätigt. Kurkuma steigert auf natürliche Weise das Wachstum von Gehirnzellen und funktioniert auch als natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Sogar gute Laune macht die Gelbwurz. Kurkuma-Kapseln vegan >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte. Kintsugi – Risse mit Gold füllen >>> .

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

. Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Für alle, die genug von Selbstzweifeln, Unzufriedenheit und Angst haben und durch die Kunst des Loslassens zu einem wahrhaft starken Ich finden wollen! Loslassen ist (k)eine Kunst >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.