Alles Geniale ist einfach. So lautet ein geflügeltes Wort.

Die Kunst ist es, das Komplexe so verständlich zu machen, dass es von möglichst vielen Menschen erfasst werden kann.

Mit komplizierten Formulierungen und Gedankengängen erbaut sich mancher ein Podest und verblendet sein Publikum, um sich selbst zu erhöhen.

Wir pauken in unsere Köpfe hinein, was man oft viel einfacher hätte sagen können, und lenken uns dabei vom Wesentlichen ab: Kontakt.

Ohne Kontakt bleibt alles im Stadium des Potenziellen stecken. Erst der Kontakt erweckt zum Leben. Nicht nur Kinder entstehen auf diese Weise. Kontakt heilt. Alles.

Gopal Norbert Kleins Methode der Traumatherapie kann Menschen helfen, mit sich ins Reine zu kommen, und dient damit auch dem Frieden in der Welt.

.

Glück und innerer Frieden sind Zustände, nach denen wir uns alle sehnen. Doch wie können wir sie erlangen? Durch den Schlüssel zu einem neuen Bewusstseinsraum kannst du Heilung erfahren. Komm zur Ruhe. Erfahre Frieden. Finde dich selbst. Wir alle tragen die Fähigkeit zur inneren Heilung bereits in uns, auch du! Hier weiter.

Der Schlüssel zur Heilung

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Ein Kind, das aus dem Mutterleib kommt, spürt seine eigenen Begrenzungen nicht.

Es ist noch Teil der Mutter, des Großen, des Ganzen, dem es entsprungen ist. Erst mit der Zeit formt sich das Gegenüber, das andere, das Fremde, das, was es braucht, um Begegnung zu ermöglichen. Der Tropfen nimmt Konturen an. Hierzu braucht es Berührung, Reibung, Begegnung.

Ohne Begegnung, ohne Gegenüber kann sich nichts Neues entwickeln, kein neues Leben geboren werden. Ohne dich kann ich mich nicht erkennen. Du bist mein Spiegel. Du bringst in mir zum Vorschein, wer ich wirklich bin. Mit der Begegnung werden wir uns quasi selbst geschenkt.

Sie erst macht uns richtig lebendig. Und uns gleichzeitig das Leben schwer. Doch wer genau schaut, der erkennt nicht nur das Entwicklungspotenzial, das in unseren Begegnungen steckt. Er wird gewahr, dass eine dauerhafte Heilung von den tiefen Verletzungen, die wir mehr oder weniger alle in uns tragen, nur gemeinsam möglich ist.

.

Unerfüllte Sehnsucht

Für den Traumatherapeuten Gopal Norbert Klein ist heute nahezu jeder Mensch von Bindungs- und Entwicklungstrauma betroffen.

Trauma entsteht dadurch, dass wir uns als Kind im Kontakt mit unseren Eltern nicht in Ordnung fühlen. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ein Mensch, der das von sich glaubt, befindet sich unterschwellig in einem ständigen Alarmzustand. Die meisten Menschen bemerken es gar nicht. Doch wäre unsere Gesellschaft sonst in einem solch desolaten Zustand?

Gäbe es die Verwicklungen und Konflikte, die heute an der Tagesordnung sind? Lebten wir sonst in einem System, das auf den Mechanismen von Kampf, Flucht und Totstellen beruht und dessen Ideal maximale äußere Leistungsfähigkeit und Selbstbetäubung sind?

Auf der einen Seite stehen machtlose Bürger und Verbraucher, auf der anderen Mächtige, die ihren Einfluss aufgrund ihrer eigenen Traumastrukturen in weiten Teilen missbrauchen. Überall fehlt es an echter Kommunikation.

Es gibt keinen wirklichen Austausch zwischen Regierung und Bevölkerung, Konzernleitung und Belegschaft, Medien und Zuschauern. Ohnmacht, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit auf der einen Seite, Wut und Hass auf der anderen und Angst auf beiden Seiten.

Dabei wollen wir wohl alle frei von Leiden sein und glückliche Beziehungen führen. Nur: Wie stellen wir das an? Wir wollen Konflikte beenden, doch wie machen wir das? Wir wünschen uns stabile und erfüllende Partnerschaften, aber wie geht das? Wie überwinden wir Stress, Ängste, Depressionen und Süchte?

Können wir uns vorstellen, wie es wäre, wenn plötzlich immer mehr Menschen anfingen, in Kontakt miteinander zu treten, sich einander zu offenbaren und ein gesundes Miteinander zu schaffen? Wenn sich also von innen her ein Wandel vollzöge, der sich immer weiter ausbreitet und dem sich auch Wirtschaft und Politik nicht entziehen können?

.

Heilung geschieht, sobald wir den Kontakt mit anderen Menschen endlich als sicher erleben. Wenn wir die Erfahrung machen: Egal, was in mir ist, welche Gedanken, Gefühle, Empfindungen ich habe – ich darf so sein. Der Vagusnerv wird dann aktiviert, das Nervensystem harmonisiert. Wir fühlen uns entspannt und bereit für das Leben! Hier weiter.

.

Zwischen Autonomie und Verschmelzung

In unserer Gesellschaft, so Gopal Norbert Klein, gehört es nicht zum Standard, sich ehrlich mitzuteilen, innere Regungen wahrzunehmen und anderen gegenüber zu äußern.

Wir sind es nicht gewohnt, im Umgang miteinander gütig und zärtlich zu sein, Bedürfnisse von Kindern zu bemerken und frei von eigenen inneren Unebenheiten darauf zu reagieren.

Die Kernursache dieser Probleme und unseres Leidens liegt darin, dass wir als Kinder unsere natürlichen Bedürfnisse nicht richtig äußern konnten oder uns sogar für unsere Existenz schämten. Als Erwachsene zeigen wir uns nicht mehr und teilen uns nicht mehr mit.

Um als Kinder zu überleben, haben wir entweder gelernt, die Bindung zu unseren Bezugspersonen zu opfern und uns in die Eigenständigkeit zu flüchten, oder unseren authentischen Selbstausdruck zu opfern und uns so zu verbiegen, dass wir die Bindung zu den Eltern retten können.

Im ersten Fall blenden wir die anderen aus und im zweiten uns selbst. Beide Bewegungen führen zu ungesunden Beziehungen, in denen wir uns entweder zurückziehen und isolieren oder abhängig und süchtig werden. Für beide gibt es verschiedene Heilungswege, doch dasselbe Ergebnis — das ist vollständiger Kontakt.

Der Autonomietyp zieht sich zurück, ist häufig alleine, beschäftigt sich mit seinen Gedankenwelten, Büchern, Ideen, Philosophien und träumt von Freiheit und Unabhängigkeit. Der Verschmelzungstyp sucht unentwegt Kontakt, ist ständig mit der Lebenswelt anderer beschäftigt, hat ein mangelndes Gespür für die eigenen Bedürfnisse und träumt von der großen wahren Liebe.

Für den Autonomietyp beginnt Heilung damit, zu bemerken, dass er mehr Unabhängigkeit und Distanz möchte, und genau das mitzuteilen. Für den Verschmelzungstyp beginnt Heilung damit, wahrzunehmen, dass er mehr Nähe und Verbindlichkeit möchte, und ebenfalls genau dies immer wieder ehrlich mitzuteilen.

Sich sicher fühlen ist die Voraussetzung

Der Vagus kommt im Wesentlichen immer dann ins Spiel, wenn wir uns wohl und sicher fühlen.

Unser autonomes Nervensystem verfügt über drei Hauptstränge: den für die Aktivierung der Leistungs- und Handlungsbereitschaft des Körpers zuständigen Sympathikus, den dorsalen Zweig des für Dämpfung, Betäubung und Erstarrung zuständigen Parasympathikus und den ventralen Zweig des Parasympathikus, der für Regeneration und Wohlbefinden zuständig ist, den Vagusnerv.

Sicherheit erfahren wir vor allem durch Bindung; das hat evolutionäre Gründe. Zusammenarbeit und Akzeptanz geben uns Stabilität. Entsprechend blicken wir auf die Welt. Wir sehen die Dinge immer durch die Brille unserer Physiologie.

Wenn wir also in die Welt schauen, sehen wir in Wirklichkeit den Zustand unseres Nervensystems und unserer Glaubenssätze. Ist der Vagus aktiv, erscheinen uns die Dinge machbar, denn dann blicken wir zuversichtlich in die Welt. Im Flucht- und Kampfmodus hingegen erscheint sie uns bedrohlich, gefährlich und beängstigend.

Nun gibt es viele Anleitungen dazu, wie wir den Vagus aktivieren und trainieren. Doch hier, so Gopal Norbert Klein, liegt nicht die Lösung. Wir können meditieren, Geräte kaufen, Yoga, spirituelle Energiearbeit und Entspannungsübungen machen, so viel wir wollen: Unser Organismus hat kein Bedürfnis nach Vagusübungen, sondern nach Kontakt, Nähe und tiefen Beziehungen.

Heilung geschieht immer im Bindungskontext. Und nur dort. Da Trauma und die entsprechenden Spannungen im Bindungskontext entstanden sind, können sie auch nur im Bindungskontext heilen.

.

Der Vagusnerv spielt eine zentrale Rolle für unser Wohlbefinden: Wird er durch Stress, Ängste oder ein Trauma blockiert, gerät unser gesamtes autonomes Nervensystem aus dem Gleichgewicht. Mit gezielten Übungen lernen wir, den Vagusnerv sanft zu trainieren und die verborgenen Ursachen für das aufzulösen, was uns belastet, innerlich blockiert, ängstigt oder aus der Bahn wirft! Hier weiter.

.

Gemeinsam heilsam

In Beziehungen haben wir fünf Möglichkeiten, mit dem umzugehen, was der Kontakt mit anderen Menschen in uns auslöst!

Wir können versuchen, den anderen zu beeinflussen und zu manipulieren, damit er sich so verhält, dass unverarbeitete Gefühle in uns erst gar nicht aufkommen. Oder wir können unsere Emotionen ausagieren, herumschreien und alles kaputtmachen.

Wir können uns zurückziehen und meditieren und hoffen, dass die unangenehmen Gefühle uns verlassen, was jedoch nur ganz selten funktioniert und nicht verhindert, dass die grundlegende Traumatisierung und die alten Beziehungsmuster bei der nächsten Gelegenheit wieder hochkommen.

Wir können versuchen, die aufkommenden Gefühle zu unterdrücken, sie vor den anderen zu verbergen und damit auch schwerwiegende gesundheitliche Probleme riskieren. Oder wir können den anderen ehrlich mitteilen, was in uns los ist.

Diese fünfte Möglichkeit ziehen die wenigsten in Betracht. Es ist ein gesellschaftliches Tabu, sich ehrlich mitzuteilen und anderen zu sagen, was wir gerade wirklich fühlen und denken. Doch genau hierin liegt die Lösung.

Der Kern des Problems ist es, nicht zu wagen, unsere Ängste mitzuteilen, etwa dass der andere etwas Schlimmes macht, wie zum Beispiel uns zu bedrohen oder zu verlassen. Solange diese aus der Kindheit stammenden Erfahrungen nicht mitgeteilt werden, sind sie unterschwellig rund um die Uhr aktiv und erzeugen sowohl Stress im Körper als auch Reinszenierungen in den Beziehungen.

Hier kann das ehrliche Mitteilen (EM) helfen. Es geht nicht darum, etwas an einer Situation zu ändern. Die Lösung liegt im Mitteilen an sich.

Es gibt weder etwas zu tun noch zu lernen. Heilung entsteht, indem zwei erwachsene Menschen kommunizieren, was in ihnen los ist. Sie sprechen darüber, welche Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken sie in sich wahrnehmen.

Für den Autonomietyp bedeutet das, auf Menschen zuzugehen und mitzuteilen, wie er sich fühlt. Für den Verschmelzungstyp bedeutet es zu warten, weniger aktiv auf Menschen zuzugehen und dabei die eigenen Bedürfnisse und Empfindungen mitzuteilen.

„Heilung“, so Gopal Norbert Klein, „setzt dann ein, wenn du diese alten Muster, mit denen du Bindung und wirkliche Beziehung verhinderst, hinter dir lässt und bis auf Körper- und Zellebene die Erfahrung eines entspannten, ehrlichen und nährenden Kontakts zu anderen Menschen gemacht hast.

Das beginnt, sobald die inneren Gefühle jeweils mitgeteilt werden. Im ersten Fall das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Im zweiten Fall das Bedürfnis nach Zuwendung und Verschmelzung.“

EM in der Praxis

Im Wesentlichen gibt es im Menschen drei Erlebnisebenen: Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken.

Geäußert wird, was auf den jeweiligen Ebenen gerade in uns los ist, ohne uns damit zu identifizieren. Wir sind nicht unsere Gefühle und unsere Gedanken! Wir haben sie. Sie ziehen durch uns hindurch und verschwinden wieder. Dieser Abstand erlaubt es, zu wirklichen Lösungen zu kommen. Die Wirkung, so Gopal Norbert Klein, ist phänomenal.

Konkret sieht das so aus, dass man, ohne auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet zu sein, sagt: In meinem (Bauch, Hals, rechten Knie und so weiter) spüre ich (Entspannung, Schmerzen, Leichtigkeit und so weiter). Ich fühle im Moment (Trauer, etwas Unklares, Wut, nichts, Freude und so weiter). Mein Kopf denkt gerade, dass (ich falsch bin, alles doof ist, xyz sehr nett ist und so weiter).

Das ist alles. Alles kann mitgeteilt werden, solange es sich um Ich-Botschaften handelt. Hierfür ist ein bestimmter Rahmen notwendig, eine sichere Umgebung, in der geübt und praktiziert wird.

Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten einander wohlgesonnen sind und sich weiterentwickeln wollen. Jeder Teilnehmer teilt sich eine begrenzte Zeit mit. Es gibt keinen Dialog.

Der jeweils andere hört nur zu, ohne zu interpretieren, ohne zu analysieren, ohne zu bewerten. In stiller Aufmerksamkeit.

.

Echt jetzt

Dann, wenn wir den Kontakt mit anderen Menschen als sicher erleben und die Erfahrung machen, so sein zu können, wie wir sind, egal, was wir gerade denken oder wie wir uns fühlen, kann Heilung geschehen. Hierfür ist es nicht relevant, was wir früher erlebt haben.

Wir müssen auch nicht versuchen, uns daran zu erinnern. Denn das, worunter wir leiden, erschaffen wir uns tagtäglich in jedem Moment neu, indem wir Distanz zu anderen oder zu uns selbst schaffen und unterschwellig glauben, dass von jemandem, der uns nahekommt, grundsätzlich eine Gefahr ausgeht.

Diesen unbewussten Mechanismus gilt es zu überwinden. Beim ehrlichen Mitteilen kommt der Teil von uns, der nie gesehen wurde, mit der Außenwelt in Kontakt und kann ins Erwachsenenbewusstsein integriert werden. Hierbei geht es nicht um die Inhalte dessen, was gesagt wird.

Es geht um den Austausch an sich und welche Tiefe dabei erreicht wird. Egal, was da ist, Liebe, Wut, Ablehnung, Ignoranz, Freude, Eifersucht, Hass, Bewunderung, Mitgefühl — das, was kommuniziert wird, stellt das gleiche Maß an Nähe her.

Bei einem Streit reicht es meistens aus mitzuteilen, was gerade an Gefühlen da ist. Es muss nicht geklärt werden, wie es zu dem Streit kam. Die Lösung ist nicht der oder die andere, sondern das Mitteilen. Egal, was auftaucht.

Es geht auch nicht darum, gute Zustände zu erreichen, sondern das Verhältnis zum Menschen und letztlich zur ganzen Welt tiefgreifend neu auszurichten. Indem wir die Erfahrung von Sicherheit machen, während wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, erlaubt das dem Körper, jahrzehntelang festgehaltene Spannungen zu lösen.

.

Endlich Frieden

Das Nervensystem kann die Entwicklung auf der Beziehungsebene nachholen, die als Kind nicht möglich war. Das ist der Vagus-Schlüssel.

Letztlich, so Gopal Norbert Klein, gibt es nur zwei Kernemotionen: Wut und Traurigkeit. Das ehrliche Mitteilen führt uns dahin, beide zu kommunizieren, ohne es prinzipiell als gefährlich zu erleben.

Sobald wir das lernen, sobald wir unsere Wut und unsere Traurigkeit ehrlich mitteilen, haben letztlich alle Probleme der Welt ein Ende.

Denn jeder Mensch, der sein Trauma heilt, trägt dazu bei, dass die zutiefst traumatisierte Gesellschaft ebenfalls nach und nach heilen kann.

Es ist keine Nabelschau, kein Egoismus, kein überflüssiges Beiwerk, sich mit den eigenen Regungen und Empfindungen auseinanderzusetzen. Es ist der Schlüssel zum Frieden in der Welt!

Die Antwort auf das Waffengeklirr und die Absurditäten da draußen ist nicht der Rückzug nach innen. Es ist eine Bewegung auf die Menschen zu, mit denen wir in Kontakt stehen.

Diese Kontakte wahrhaftig und echt werden zu lassen, ist der Weg der Heilung. Er beginnt damit, dass wir mit unseren Lebenspartnern sprechen, mit den Menschen, die uns nahestehen und zu denen wir genug Vertrauen haben, uns mit unseren wahren Gefühlen und Gedanken zu zeigen.

Auf die Initiative von Gopal Norbert Klein bilden sich überall auf der Welt Gesprächsgruppen und Netzwerke, die den Traum einer friedlichen Welt Wirklichkeit werden lassen. Mag die Bewegung noch größtenteils unsichtbar sein, die sich im aktuellen Chaos gebildet hat.

Mag auf der Oberfläche Krieg herrschen. Unter dem Radar und jenseits der Scheinwerfer gibt es Menschen, die erkannt haben, dass die Gemeinschaft als Ganzes nur glücklich sein kann, wenn jedes einzelne Mitglied glücklich ist.

Auch wenn diese Wirklichkeit vielen noch verborgen ist: Sie ist schon da und offenbart sich denen, die sich mit ihr beschäftigen.

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Liebe spendet nicht nur Mitgefühl und Kraft, sondern ist zugleich ein starkes, dynamisches und praktisches Mittel spirituellen Erwachens. Ein reifes Herz kann versteckte Blockaden überwinden, wir können unser Herz besänftigen und zugleich stärken, aber können auch von den schmerzvollsten Erfahrungen unseres Herzens lernen. Die Macht der Liebe kann man ganz praktisch in jeden Augenblick seines Alltags integrieren! Hier weiter.

Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus! Wäre es doch nur so einfach Trotz aller guten Vorsätze lässt man sich doch wieder unterkriegen, leidet unter Stress, negativen Gedanken und den immer gleichen Selbst-Sabotagemustern. Doch es geht auch anders! Hier weiter.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

In jedem Menschen steckt sowohl der Suchende als auch der bereits Erleuchtete. Im bewussten Zusammenspiel dieser beiden Pole wird es möglich, das volle innere Potenzial in sich zu entfalten. Werde zum Meister des eigenen Lebens! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Obwohl jeder Mensch das Beste aus seinem Leben machen will, verharren zu viele im Stillstand und trauen sich nicht, sich auch mal ehrgeizigere Ziele zu setzen aus Angst, Unwissenheit, fehlender Motivation oder zu wenig Selbstvertrauen. Was bleibt, ist ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit. Wie man alle seine Ziele erreichen kann… erfährst du hier >>>.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bestrebt sind, spirituelles und aktives Leben zu verbinden. Die Zen-Praxis kann unser ganzes Leben verändern und den Weg zu kristallklarem Bewusstsein ebnen – Hier weiter.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Die indianische Chakra-Meditation hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Sie fördert unsere Gesundheit, löst unsere inneren Blockaden und verhilft uns zu mehr Energie und Lebensfreude – Hier weiter.

Du bist unzufrieden in deiner momentanen Lebenssituation? Dir fehlt die Motivation, der Mut oder das Durchhaltevermögen für eine Veränderung, die dir ein leichteres und glücklicheres Leben verspricht. Konkrete Hilfsimpulse schenken dir die Orientierung, nach der du schon so lange suchst! Erkenne jetzt die Möglichkeiten für ein besseres und glücklicheres Leben! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Gesundheitsguru Anthony William hat unser Verständnis von Ernährung und Heilung entscheidend revolutioniert. Dank seiner einzigartigen Gabe durchdringt er wie kein anderer die wahren Ursachen chronischer Leiden. Sein bahnbrechendes Detox-Movement verhilft zu umfassender Gesundheit – Hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog via E-Mail abonnieren