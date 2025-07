Der plötzliche “STOP“: Die innere Bewegung ist es, die uns vorwärts treibt oder lähmt…

Die innere Bewegung ist es, die einen vorwärts treibt.

In Wallung bringt! Oder lähmt…

Je nachdem, was in einem geschieht, geschieht es, dass man zum Stillstand kommt, oder weiter getrieben wird.

Manch einer von uns ist innerlich so getrieben von seiner Pflicht, von seiner Verantwortung, von seinem Inneren…

.

Der zirkadiane Rhythmus bestimmt alle Funktionen des menschlichen Organismus. Bringen wir ihn durcheinander, gerät der Körper aus dem Lot. Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Depressionen und andere gesundheitliche Beschwerden können die Folge sein. Die Gestaltung des Tagesablaufes macht demnach den entscheidenden Unterschied für das Wohlbefinden aus! Hier weiter.

Der plötzliche “STOP“

„Nicht stehen bleiben!“

„Weitermachen!“

„Nicht aufhören!“

„Arbeiten bis zum Umfallen!“

.

Umfallen. Und dann traurig sein, dass man nicht mehr aufstehen kann…

Der Körper gibt Zeichen! Wenn es zu viel wird.

Der Körper gibt Zeichen! Wenn es zu wenig ist.

Und der Körper ist es, der die Bewegung ausführt – Arme, Beine, Gesichtsmuskeln, die allgemeine Muskulatur.

.

Alles ist in Bewegung!

Die Zellen sind in Bewegung… Der Kreislauf ist in Bewegung… ALLES ist Bewegung!

Und wenn etwas überlastet ist, zu viel gelaufen ist, überhitzt ist… Zu vieles um einem herum an sich… Um sich herum heran gelassen wurde…

Dann kann es auch sein, dass ein plötzlicher “STOP“ kommt! Herzinfarkt! Hoher Blutdruck! Innere Unruhe!

Verzweiflung… Auf das ständige Karussell des Gedankenguts… Das ständige“ im Kreis laufen“ mit seinem Kopf ist die Bewegung, die nicht so sehr gesund ist.

Die daraus resultiert, dass man sich zu viel abverlangt. Bewegung bedeutet auch, ab und an, Ruhe zu haben! Sich auszuruhen…

Aus der Bewegung heraus zu gehen.

Und sich gedanklich zu bewegen!

Wir bewegen uns unendlich viel!

Außen herum…

Aber innerlich sind wir manchmal starr!

Unsere Gedanken, die stoppen wir… Wir lassen sie gar nicht erst aufkommen! Und lenken uns lieber ab mit dem Drum Rum. Es ist wichtig, dass die Bewegung im richtigen Maße ist.

Nicht zu schnell. Nicht zu langsam. Einfach richtig für den Körper! Und der Körper sagt dir immer was er braucht.

Wenn es zu viel ist… kommen Schweißausbrüche, Herzrasen! Unglückliche Gefühle!

Wenn man zur Ruhe kommt und sich innerlich einmal in Bewegung begibt, dann kommt man zu sich, man fühlt mehr, man spürt in sich, was für einem gut ist. Und was man nicht mehr will!

.

Es ist immer die Art der Schnelligkeit!

Wenn etwas sehr schnell fährt, sehr schnell durchs Bild läuft, dann sieht man nichts mehr! Wenn es sich langsamer bewegt, kann man achtsamer darauf eingehen…

Dann kann man in sich sehen! Man kann die verschiedenen Schwingungen, die auch Bewegung sind, wahrnehmen…

Wenn man sich darauf einstellt! Man kann die Bewegung einstellen. Es ist alles eine Frage der Einstellung!

Der Einstellung zu sich selbst. Zu seiner Langsamkeit. Oder Schnelligkeit. Den Mut, zuzulassen, nach sich selbst zu schauen.

Und seinen Weg zu gehen! In seinem eigenen Tempo der Bewegung…

*****

Die Alpenschau wünscht euch allzeit gute Gesundheit!

.

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“

