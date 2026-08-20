Tagesenergie heute 20. August 2026 – Stärke deine Lebensenergie!

Die Tagesenergie heute schenkt eine gestärkte positive Lebensenergie. Wir werden von einer starken Lebenskraft durchspült, die von alten Schlacken befreit!

Die Tagesenergie heute führt uns durch eine gestärkte Lebensenergie auf den Weg zur Auflösung unserer Blockaden. Es wird dich unweigerlich eine starke Lebenskraft durchspülen, um die alten Schlacken wegzuputzen – sofern du dich darauf einlassen kannst.

Du bist dein eigenes Zentrum und kannst daher durch die Auflösungskraft all den Verkrampfungen in deinem Leben – die sich oft als Schmerz äussern – leicht begegnen. Gehe tiefer hinein in das, was ist.



Tauche heute einmal tief in die Energie deines Wirkens ein und lass dir zeigen, welche Möglichkeiten sich für dich öffnen wollen. Schau dich um, fühle und wertschätze einmal das, was du alles schon erreicht hast und was sich für dich verändert hat.



Angetrieben durch die energetische Kraft der Tagesenergie heute erschaffen wir die besten Voraussetzungen, um auch noch die Dinge zu ihrem endgültigen Ende zu führen, die wir noch nicht umsetzen konnten.



Machtvolle Symbole aus den unterschiedlichsten schamanischen Traditionen dieser Welt eröffnen uns einen intuitiven Zugang zu verborgenen Lebensthemen. Indem wir uns mit der Energie dieser Orakelkarten verbinden, erhalten wir wertvolle Entscheidungshilfen und Impulse.

So können wir die Vergangenheit heilen, die Gegenwart verstehen und und zum bewussten Schöpfer unseres Lebens werden – erfüllt durch positive Lebensenergie.

Lebenskraft-Orakel >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Achte heute vor allem darauf, dass du dich in deiner Mitte befindest oder wieder dorthin zurückkehrst. Oft kommen dabei Erinnerungen an Erlebnisse aus vorangegangene Zyklen hoch. Nimm sie wahr, ohne darin verhaftet zu sein.

Besondere Energiewellen ermöglichen einen Befreiungsakt, der tiefgründig und auch nachhaltig wirkt, wenn es uns gelingt, die Tiefe der Seele zu erreichen und uns voller Achtsamkeit der neuen Fülle des Lebens zuwenden. Auf diese Weise werden uns positive Lebensenergie und Lebenskraft zum Geschenk macht.

Die Schöpfung entfaltet sich tagtäglich vor unseren Augen, nun sind wir aufgefordert unseren Teil dazu beizutragen. Wenn wir voller Achtsamkeit den Weg in die Tiefe der Seele finden, erwächst unsere innere Bereitschaft, dem Leben mit Liebe zu begegnen, damit wir im Sturm der Zeit positive Lebensenergie erlangen können.

Auch wenn bisher kein Stein auf dem anderen blieb, so ist es nun an der Zeit aus den Trümmern des bisherigen Lebens eine vollkommen neue Version unseres Selbst zu erschaffen.

Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Geführte Meditation sind bestens geeignet, um Ängste und Gewohnheiten (wie Rauchen, Zukunftsängste, Bindungen.) an sich zu erkennen und bewusst zu machen.

Der Prozess der Bewusstmachen von Problemen ist schon die halbe Lösung. Die Meditation soll beim Auflösen der Verbindungen helfen und neue Wege des Loslassens aufzeigen.

Meditationserlebnis Loslassen >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren