Mondkraft heute 3. Juli 2026 – Mond im Wassermann – Mondpause

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Wassermann vor der Mondpause zum Mond in den Fischen einen aus kosmischer Sicht spannungsgeladenen Tag mit sich. Nehmen wir uns vor Liebesplanet Venus in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mond Quadrat Mars – Mond Opposition Venus – Mondpause zum Mond in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit einem strahlenden Lächeln, ein paar aufmunternden, netten Worten oder einer spontanen Umarmung können wir andere aus ihrem Tief rausholen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Zudem wird ein unbändiger Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit verstärkt spürbar, dem wir mit allen Mitteln nachgeben wollen.

Wir können die heutige Mondendenergie trotz der zunehmenden Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen – vorausgesetzt wir gehen nicht mit der Brechstange an die Dinge ran.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die explosiven Energien von Mars sorgen bis zur Mondpause, die heute um 19.30 Uhr beginnt und erst morgen um 8.30 Uhr wieder endet, durch eine Quadratstellung zum Mond im Wassermann für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Irgendwie scheinen wir wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellischen Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann in der Mondpause

Da Liebesplanet Venus während der gesamten Mondpause in Opposition zum Mond im Wassermann steht, zeigen wir uns sehr instabil in unseren Emotionen. Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört.

Die Opposition gehört allgemein zu den kritischen Aspekten, die immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einhergeht. Aber sie können letztlich auch das „Salz in der Suppe“ sein.

Die Reibungen, die eine Oppositionsstellung in unserem Leben auslöst, macht uns kreativ und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den heutigen Herausforderungen zu stellen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität. Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht. Alles was du über Methylenblau wissen musst >>>. Methlyenblau – Hier erhältlich >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Zwischen 40 und 60 Drogerieprodukte wie zum Beispiel Putzmittel, Cremes und Deos haben die meisten von uns zu Hause – teuer, teils umweltschädlich, mit ungesunden Inhaltsstoffen. Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife lassen sich fast alle Drogerieprodukte ersetzen und viele Herausforderungen des Alltags lösen. Über 300 Anwendungen und 33 Rezepte zeigen, wie einfach es geht. DIY – Einfach mal selber machen >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer! Starseeds-Healing >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.