Mondkraft heute 19. August 2026 – Mond im Skorpion und Herrscherplanet Pluto

Bei der Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion regiert Zeichenherrscher Pluto das Unterbewusstsein und sorgt für ungewöhnliche Reaktionen. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Nutzen wir die Regenerationskräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Trigon Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir darauf, dass unser emotionales Gleichgewicht nicht aus den Fugen gerät!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion und Herrscherplanet Pluto

Alles was wir in der letzten Zeit bereits entschieden oder schon begonnen haben, kann sich durch die Mondkraft heute entfalten und langsam zur Reife kommen, denn mit Skorpion-Zeichenherrscher Pluto befinden wir uns in einer kraftvollen Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft wieder mehr Lebensmut.

Die große Kraft von Pluto im Wassermann lässt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht. Pluto bringt zudem Klarheit und wichtige Erkenntnisse für unseren weiteren Lebensweg, die uns einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen können.

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Wir können uns außerdem mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns auch der Themen anzunehmen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

Nutzen wir den Pluto-Einfluss, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns verabschieden müssen.

Lösen wir alle Gedanken von Mangel und Begrenzung in uns auf – Zeigen wir unsere wahre Stärke!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Glücksplanet Jupiter schüttet am frühen Nachmittag (ab 14.00 Uhr) sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Mond im Skorpion zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen. Taurin-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

. Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Impulse für mehr innere Freiheit >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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