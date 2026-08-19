Mondkraft heute 19. August 2026 – Mond im Skorpion und Herrscherplanet Pluto

Bei der Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion regiert Zeichenherrscher Pluto das Unterbewusstsein und sorgt für ungewöhnliche Reaktionen. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Nutzen wir die Regenerationskräfte! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Trigon Jupiter.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Achten wir darauf, dass unser emotionales Gleichgewicht nicht aus den Fugen gerät!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion und Herrscherplanet Pluto
Alles was wir in der letzten Zeit bereits entschieden oder schon begonnen haben, kann sich durch die Mondkraft heute entfalten und langsam zur Reife kommen, denn mit Skorpion-Zeichenherrscher Pluto befinden wir uns in einer kraftvollen Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft wieder mehr Lebensmut.
Die große Kraft von Pluto im Wassermann lässt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht. Pluto bringt zudem Klarheit und wichtige Erkenntnisse für unseren weiteren Lebensweg, die uns einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen können.
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Wir können uns außerdem mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns auch der Themen anzunehmen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.
Nutzen wir den Pluto-Einfluss, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns verabschieden müssen.
Lösen wir alle Gedanken von Mangel und Begrenzung in uns auf – Zeigen wir unsere wahre Stärke!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Glücksplanet Jupiter schüttet am frühen Nachmittag (ab 14.00 Uhr) sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Mond im Skorpion zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.
Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.
Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.
Öffnen wir uns den Glücksquellen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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