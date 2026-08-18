Mondkraft heute 18. August 2026 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion sorgt für einen emotional unruhigen Tag. Negative Einflüsse von Uranus, Mars und Saturn bringen massive Belastungen mit sich. Gehen wir allen unbequemen Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Opposition Uranus – Mond Opposition Mars – Mond Quadrat Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute ist es wichtig, dass wir uns bei einer schwierigen Entscheidung einzig von einem Blick auf Fakten und Tatsachen leiten lassen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion laufen die Prozesse der vergangenen Tage weiter. Da wie immer beim Skorpion-Mond die unterschiedlichsten Emotionen hochkochen können, ist die allgemeine Stimmungslage eher unruhig, hektisch und unkonzentriert. Es gilt insbesondere Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch manipulatives Verhalten keine Konflikte auslösen.



Wir verspüren einen unbändigen Drang nach Veränderungen, die wir allerdings ruhig wagen können, da durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion alles zu einem guten Ende gebracht werden kann. Wir sind nämlich äußerst engagiert und besitzen die Fähigkeit, selbst schwierigste Aufgaben zu übernehmen und diese mithilfe enormer Zähigkeit zu erfüllen.

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Eine Opposition zwischen dem Mond im Skorpion und Uranus erweckt jedoch den Rebellen in uns, da diese Verbindung ein verstärktes Freiheitsbedürfnis in uns erweckt, was durch die aufwühlenden Planeteneinflüsse nicht so umgesetzt werden kann, wie wir es gerne hätten.

Denn auch Mars ist uns durch eine Opposition zum Skorpion-Mond nicht positiv gesinnt, was zusätzliche Wutausbrüche verursachen kann, und die ohnehin angespannte Situation zum Überkochen bringen kann.

Zu allem Überfluss mischt sich auch noch Karma-Planet Saturn ein, der durch ein Quadrat zum Mond im Skorpion für negative Einflüsse auf unsere Stimmungslage sorgen wird. Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und lassen uns durch emotionale Ausbrüche nicht aus dem Konzept bringen.

Bleiben wir in allen Situationen authentisch!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Durch den Einfluss der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion werden alle unsere emotionalen Empfindungen tiefgründiger und analytischer. Unbewusste emotionale Themen drängen dadurch an die Oberfläche und verlangen nach Beachtung. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden.

Beim Mond im Skorpion sind wir Meister der Selbstkontrolle, wenngleich wir das oft genug nicht wahrnehmen. Bei den vielen heftig brodelnden Emotionen unterliegen wir oft der falschen Einschätzung, der Gefühlsmensch schlechthin zu sein. Doch die starken und negativen Emotionen legen sich wie eine Schicht über unsere eigentlichen, wahren und sehr verletzlichen Gefühle.



Diese Gefühle liegen tief vergraben wie in einem Keller – verdeckt und zugeschüttet und mit einem dicken Deckel verschlossen. Alle Verletzungen, alle Trauer, alle Wut, alle Furcht, liegen hier begraben. Haben wir dennoch keine Angst, uns diesen Schattenthemen zu stellen, auch wenn die Gefühle oftmals zu intensiv scheinen, um eine Erinnerung oder eine Konfrontation mit ihnen auszuhalten.



Gehen wir mithilfe der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion allen unbequemen Dingen auf den Grund und holen sie ans Tageslicht!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>. .

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Ob Salben, Öle, Tinkturen oder Tees – viele Naturheilmittel lassen sich mit Ringelblume, Salbei, Rotklee und anderen Kräutern und Pflanzen aus dem eigenen Garten oder Balkon einfach selber herstellen. Für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bei Schlafstörungen und Regelbeschwerden sowie vielen weiteren Wehwehchen des Lebens bietet die Naturapotheke alles für einen gesunden Alltag. Die Apotheke vor deiner Haustür >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

. Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Wie lange dürfen wir in einer belastenden Situation bleiben? Wie lange dürfen wir trauern? Wir laden dich ein, über das Loslassen nachzudenken und die Impulse für dich selbst zu nutzen. Loslassen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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