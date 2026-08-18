Mondkraft heute 18. August 2026 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion sorgt für einen emotional unruhigen Tag. Negative Einflüsse von Uranus, Mars und Saturn bringen massive Belastungen mit sich. Gehen wir allen unbequemen Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Opposition Uranus – Mond Opposition Mars – Mond Quadrat Saturn.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Heute ist es wichtig, dass wir uns bei einer schwierigen Entscheidung einzig von einem Blick auf Fakten und Tatsachen leiten lassen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion laufen die Prozesse der vergangenen Tage weiter. Da wie immer beim Skorpion-Mond die unterschiedlichsten Emotionen hochkochen können, ist die allgemeine Stimmungslage eher unruhig, hektisch und unkonzentriert. Es gilt insbesondere Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch manipulatives Verhalten keine Konflikte auslösen.
Wir verspüren einen unbändigen Drang nach Veränderungen, die wir allerdings ruhig wagen können, da durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion alles zu einem guten Ende gebracht werden kann. Wir sind nämlich äußerst engagiert und besitzen die Fähigkeit, selbst schwierigste Aufgaben zu übernehmen und diese mithilfe enormer Zähigkeit zu erfüllen.
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Eine Opposition zwischen dem Mond im Skorpion und Uranus erweckt jedoch den Rebellen in uns, da diese Verbindung ein verstärktes Freiheitsbedürfnis in uns erweckt, was durch die aufwühlenden Planeteneinflüsse nicht so umgesetzt werden kann, wie wir es gerne hätten.
Denn auch Mars ist uns durch eine Opposition zum Skorpion-Mond nicht positiv gesinnt, was zusätzliche Wutausbrüche verursachen kann, und die ohnehin angespannte Situation zum Überkochen bringen kann.
Zu allem Überfluss mischt sich auch noch Karma-Planet Saturn ein, der durch ein Quadrat zum Mond im Skorpion für negative Einflüsse auf unsere Stimmungslage sorgen wird. Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und lassen uns durch emotionale Ausbrüche nicht aus dem Konzept bringen.
Bleiben wir in allen Situationen authentisch!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Durch den Einfluss der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion werden alle unsere emotionalen Empfindungen tiefgründiger und analytischer. Unbewusste emotionale Themen drängen dadurch an die Oberfläche und verlangen nach Beachtung. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden.
Beim Mond im Skorpion sind wir Meister der Selbstkontrolle, wenngleich wir das oft genug nicht wahrnehmen. Bei den vielen heftig brodelnden Emotionen unterliegen wir oft der falschen Einschätzung, der Gefühlsmensch schlechthin zu sein. Doch die starken und negativen Emotionen legen sich wie eine Schicht über unsere eigentlichen, wahren und sehr verletzlichen Gefühle.
Diese Gefühle liegen tief vergraben wie in einem Keller – verdeckt und zugeschüttet und mit einem dicken Deckel verschlossen. Alle Verletzungen, alle Trauer, alle Wut, alle Furcht, liegen hier begraben. Haben wir dennoch keine Angst, uns diesen Schattenthemen zu stellen, auch wenn die Gefühle oftmals zu intensiv scheinen, um eine Erinnerung oder eine Konfrontation mit ihnen auszuhalten.
Gehen wir mithilfe der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion allen unbequemen Dingen auf den Grund und holen sie ans Tageslicht!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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