Mondkraft heute 10. September 2026 – Venus im Skorpion – Merkur in der Waage – Uranus rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond in die Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau bringt gravierende Zeichenwechsel von Venus und Merkur mit sich. Uranus rückläufig wirft alles über den Haufen und löst so manches Chaos aus. Halten wir an wichtigen Dingen fest! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Venus im Skorpion – Uranus rückläufig – Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir auch die ernstere Seite des Lebens!

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumondphase – Venus im Skorpion

Die Mondkraft heute bringt während der Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau, der morgen am 11. September bereits ab 5.30 Uhr früh nach und nach seinen Einfluss spürbar macht, durch den Zeichenwechsel von Liebesplanet Venus in den Skorpion dramatische Gefühle mit sich. Bis 25. Oktober 2026 wir Venus in diesem leidenschaftlichen Zeichen unsere Beziehungen intensivieren, aber auch Eifersucht und Besitzansprüche können nun offensichtlich werden.

Die Venus im Skorpion macht uns zudem deutlich, dass ein gesunder Abstand zum Partner oftmals unumgänglich ist, damit wir Zeit und Raum für uns selbst zu finden. Dies ist nötig, um mit sich selbst ins Reine zu kommen und die bisherigen enttäuschenden und schmerzhaften Erfahrungen wertschätzen zu lernen und sich selbst verzeihen zu können.

Wer seine alten Wunden anschaut und heilen lässt, Frieden macht mit Expartnern, Eltern, Geschwister und dabei immer mehr bei sich selbst ankommt, wird aufhören, seinen Partner zu manipulieren und verändern zu wollen. Man kann ihm dann wahrhaftig auf Augenhöhe begegnen und ihn freilassen.

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Am Abend wechselt Kommunikationsplanet Merkur in das Beziehungszeichen Waage, wo er bis 30. September 2026 verweilen wird. In diesem Tierkreiszeichen hilft uns Merkur bei vielen Konflikten weiter, denn er wirkt in der Waage verbindend und gleicht bestehende Spannungen aus. Wohlwollendes Denken und die Suche nach einem gemeinsamen Nenner begünstigen selbst schwierige Verhandlungen und auch der Hang nach Gerechtigkeit tritt nun in den Vordergrund.

Mit Merkur in der Waage wächst unser Verlangen nach Harmonie, so dass wir selbst in verfahrenen Situationen bereit sind, Kompromisse einzugehen, um den Frieden wieder herzustellen. Allerdings löst Merkur in der Waage zeitweise auch Unentschlossenheit aus, wodurch so manche günstige Gelegenheiten unbeachtet an uns vorüberziehen.

Bemühen wir uns mit Merkur in der Waage jedoch in erster Linie darum, in Gesprächen fair zu bleiben. Es sollte uns nicht nur um uns selbst gehen, auch unser Gegenüber möchte Bedürfnisse äußern und hat ein offenes Ohr verdient. Gerecht geführte Verhandlungen wirken sich sowohl im Privat- als auch Berufsleben positiv aus, deshalb sollten wir uns um eine harmonische Gesprächsatmosphäre bemühen.

Wir sollten gegebenenfalls Kompromisse eingehen, damit die harmonische Stimmung nicht gestört wird!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Neumondphase und Uranus rückläufig

Uranus wird heute in den Zwillingen rückläufig und beendet diese Rückläufigkeit erst wieder am 8. Februar 2027. Uranus gilt als Planet der Überraschungen und des Neuen und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass seine Rückläufigkeit problematisch sein kann. Wir neigen dazu, überstürzt zu handeln, Chaos zu schaffen und falschen Zielen nachzujagen. Oft erkennen wir Irrwege erst später und wünschten uns dann, wir wären vorsichtiger gewesen.

Es kann aber auch durchaus sein, dass wir unser Leben etwas entschleunigen und weniger Wagnisse eingehen. Statt uns in neue Abenteuer und Herausforderungen zu stürzen, sollten wir uns jetzt die Zeit nehmen, um unsere Lehren aus den vergangenen Monaten zu ziehen und Innenschau zu halten. Die Risikobereitschaft sinkt mit der Uranus Rückläufigkeit, stattdessen verlassen wir uns gern auf Altbewährtes.

Der rückläufige Uranus ist zugleich aber auch eine wichtige und hilfreiche Phase, denn es werden uns Probleme vor Augen geführt, die wir vorher nicht sehen konnten oder wollten. Auf recht rabiate Weise zeigt uns Uranus während seiner Rückläufigkeit, wenn wir auf dem falschen Weg sind, und zwingt uns, scheinbare Selbstverständlichkeiten im Leben zu überdenken, wobei wir jedoch auch erkennen werden, dass es Alternativen gibt.

Angelegenheiten aus der Vergangenheit werden ebenfalls wieder aktuell und erfahren vielleicht eine zweite Chance. Sollten wir gerade in einer Sackgasse stecken, dann hilft ein rückläufiger Uranus, dies zu erkennen. Sinnvolle Veränderungen können so ihren Anfang nehmen. Falls wir uns dagegen jedoch sperren, können wir immer noch nachbessern, wenn Uranus wieder direktläufig wird.

Uranus sorgt mit seiner Rückläufigkeit für eine anstrengende Zeit, die einige Tücken bereithält, aber auch wertvolle Chancen mit sich bringen kann. Wichtig ist nur, diese auch zu erkennen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

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Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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