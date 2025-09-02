Mondkraft heute 21. September 2025 – Mond in Steinbock – Merkur in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock lässt durch Herrscherplanet Saturn die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Merkur wechselt in sein Heimatzeichen Jungfrau und fordert eine kritische Betrachtungsweise. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur in Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Kleine Gelegenheiten geben oft den Startschuss für große Unternehmungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Steinbock dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energien schenken uns den nötigen Ehrgeiz und spornen uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Harmonische Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

.

.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns durch eine harmonische Verbindung mit dem Mond bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir den Blick in die Zukunft!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Jungfrau

Um 15.20 Uhr wechselt Merkur in die Jungfrau, seinem Heimatzeichen. Mit Verstandesplanet Merkur in der Jungfrau können wir uns auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf. Wir neigen zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen.

Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Nach der aktiven Phase im Löwen geht es für Merkur in der Jungfrau auch darum, Bilanz zu ziehen und sich wieder mehr auf den Alltag auszurichten. Dabei gilt es einige Lebensbereiche kritisch zu überprüfen und dabei mehr Wert auf Disziplin und gute Ernährung zu legen. Auf körperlicher Ebene fördert Merkur in der Jungfrau die Heilung.

Das Bemühen um Objektivität und die immer wieder auftauchende Kritiklust vom Jungfrau-Merkur erschweren es allerdings, uns mit Glauben und Spiritualität zu beschäftigen. Somit kann unser Denken dafür verantwortlich sein, dass wir in der sogenannten Realität verhaftet bleiben, anstatt uns für die spirituelle Wirklichkeit und die Bereiche der feinstofflichen Welt öffnen zu können.

Denken wir stets positiv und machen uns unabhängiger vom eigenen Verstand!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Wenn Menschen durch etwas berührt werden, brechen sie auf. Seit Jahrtausenden ist der Weg ein Ursymbol für das Unterwegssein, für Übergänge und den Neuanfang. 21 »Tagesetappen« begleiten dich auf deinem ganz persönlichen Pilgerweg.

Spirituelle Impulse, persönliche Geschichten und Raum für das Aufschreiben eigener Gedanken laden dazu ein, aus den Belastungen des Alltags auszubrechen und neue Perspektiven für den eigenen Lebensweg zu gewinnen. Heute breche ich auf >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

